В Даугавпилсе поймали двух «мулов»: собирали с жертв деньги для «врачей» и «адвокатов»

В Латгалии задержаны двое вовлеченных в мошенническую схему молодых людей, которые действовали в качестве денежных курьеров или "денежных мулов", — сообщает Госполиция.

Подробности сообщаются такие. 18 марта сотрудники полиции получили информацию, что в Аугшдаугавском крае и в Даугавпилсе у трех человек выманено 10 400 евро.

Мошенники выдавали себя за адвокатов и утверждали, что их родственники пострадали в дорожно–транспортном происшествии. Позже к жертвам подошел молодой человек и забрал у них деньги.

Выясняя обстоятельства произошедшего, в тот же день полицейские задержали молодого человека 2006 г. р., который в этой схеме работал в качестве "денежного мула".

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Двумя днями позже полицейские задержали еще одного молодого человека (2007 г. р.), который также принимал участие в совершении преступления в виде "денежного мула".

Злоумышленники выдавали себя за сотрудников медучреждения и пугали пострадавших тем, что их родственник пострадал в ДТП. За "решение вопросов" с ответственностью за аварию требовали денег. В итоге жертва мошенников передал денежному мулу 3000 евро.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что этот молодой человек связан и с другим случаем мошенничества в Даугавпилсе, когда пострадавший лишился 5000 евро.

Как их наказывают

Суд по экономическим делам недавно рассмотрел дело участника мошеннической группы, который собирал деньги с "денежных мулов". Ему предъявили обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, в группе.

Как установило следствие, обвиняемый договорился с некой преступной группировкой мошенников, обчищающих счета латвийцев, что будет "отмывать" деньги. Участники группы общались в соцсети Телеграм.

5 марта 2024 года обвиняемый поехал в торговый центр, встретился с другим участником группы (курьером), получил от него банковскую карту и направился к банкомату Swedbank. Там он снял 2170 евро в три захода. За эти услуги было заплачено 200 евро.

11 марта 2024 года он снова получил банковскую карту от курьера и в банкомате снял 2750 евро, за три раза, получив 200 евро.

2 апреля операцию повторили и сняли 3000 евро. "Мул" при этом получил 290 евро.

Всего обвиняемый легализовал 13 920 евро, прежде чем был задержан 3 апреля 2024 года.

Еще до суда он заключил соглашение с прокурором о признании вины. Суд 31 января его утвердил. Так что в итоге обвиняемый получил 3 года лишения свободы; также у него конфисковали 480 евро.

Как указывает судебный портал, этот приговор (архивный номер K75–0266–25) уже вступил в силу.