Более половины жителей Латвии за последний год пытались обмануть мошенники. За кого они себя выдают?

Мошенники придумывают всё новые способы выманить деньги у жителей. В опросе передачи "900 секунд" (ТВ3) выяснилось, сколько людей столкнулись с уловками злоумышленников и за кого чаще всего они себя выдают.
Около двух третей (64%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указали, что в течение последнего года мошенники пытались с ними связаться.
Треть респондентов (32%) заявила, что таких попыток не было. Ещё 4% не дали конкретного ответа на этот вопрос.
Тем, с кем за последний год пытались связаться мошенники, был задан вопрос — за кого выдавал себя злоумышленник. Относительно чаще всего жители указывали, что мошенник представлялся сотрудником банка или другого финансового учреждения (42%).
Также часто упоминались случаи, когда мошенники выдавали себя за операторов телекоммуникаций (15%), полицейских (14%), работников почты или курьерских служб (12%). Следом идут случаи, когда мошенники представлялись родственниками или друзьями (10%), а также другими государственными служащими (6%).
Кроме того, мошенники выдавали себя за представителей по вопросам наследства (3%), сотрудников больницы (2%) и сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (1%).
5% респондентов указали другие варианты, за кого выдавал себя мошенник, а 16% не дали конкретного ответа.
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