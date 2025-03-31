Более половины жителей Латвии за последний год пытались обмануть мошенники. За кого они себя выдают?

Мошенники придумывают всё новые способы выманить деньги у жителей. В опросе передачи "900 секунд" ( ТВ3 ) выяснилось, сколько людей столкнулись с уловками злоумышленников и за кого чаще всего они себя выдают.

Около двух третей (64%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указали, что в течение последнего года мошенники пытались с ними связаться.

Треть респондентов (32%) заявила, что таких попыток не было. Ещё 4% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Тем, с кем за последний год пытались связаться мошенники, был задан вопрос — за кого выдавал себя злоумышленник. Относительно чаще всего жители указывали, что мошенник представлялся сотрудником банка или другого финансового учреждения (42%).

Также часто упоминались случаи, когда мошенники выдавали себя за операторов телекоммуникаций (15%), полицейских (14%), работников почты или курьерских служб (12%). Следом идут случаи, когда мошенники представлялись родственниками или друзьями (10%), а также другими государственными служащими (6%).

Кроме того, мошенники выдавали себя за представителей по вопросам наследства (3%), сотрудников больницы (2%) и сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (1%).

5% респондентов указали другие варианты, за кого выдавал себя мошенник, а 16% не дали конкретного ответа.