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Латвия не разучилась улыбаться: в республике с размахом отметили День дурака 2 1118

Наша Латвия
Дата публикации: 03.04.2025
BB.LV
Он слишком долго ждал трамвая.

Он слишком долго ждал трамвая.

В этом году латвийская публика веселилась сама и веселила других гораздо активнее, чем прошлые годы. Похоже, не все так печально, как это выглядит при чтении статей на местных новостных порталах.

Президент спит, служба идет

С утра пораньше народ рассмешил президент страны Эдгар Рикевич. "Проспал и не смог попасть на утреннюю программу телеканала TV3, приношу извинения от всего сердца", — говорится в публикации президента в соцсети, размещенной на ярко–красном фоне.

Общественность быстро поняла намерение президента в комментариях: это была первоапрельская шутка, а не реальное опоздание. Как написал один из пользователей Facebook в комментарии: "Начинается!!! Апрель!"

Сменили ласты на коньки

К политику присоединилось спортивное сооружение — порадовали отличным чувством юмора сотрудники бассейна на Кипсале. Они с гордостью сообщили в соцсетях, что решили заморозить воду в бассейне и организовать крытый каток.

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В бассейне на Кипсале залили каток.

В течение одного дня пловцам рекомендовано одеться потеплей и поменять шапочки на хоккейные шлемы, а ласты — на коньки. Впрочем, уже 2 апреля можно опять облачаться в купальники и плавки.

Перевес в аэропорту

А вот новость для авиапассажиров. Латающая из Риги авиакомпания (не будем ее называть — у них могут быть проблемы с чувством юмора) объявила о том, что с 1 апреля 2026 года при регистрации будет производиться взвешивание пассажиров в одежде.

Мужчины весом до 80 кг и женщины до 70 кг (в одежде) продолжат летать без дополнительной оплаты. За каждый дополнительный килограмм сверх указанного веса будет установлена оплата в том же размере, как за перевес багажа. При желании можно будет оплатить перевес заранее по сниженному тарифу.

Разрешается также не брать с собой чемодан — сэкономленные килограммы пойдут на покрытие лишнего живого веса пассажира.

Динозавр в депо

Муниципальная компания Rīgas satiksme сообщила 1 апреля об удивительной находке во время строительных работ в трамвайном депо около Воздушного моста.

"В ходе проведения бетонных работ в 5–м трамвайном депо внимание строителей привлек необычный объект. Когда на место прибыли эксперты, выяснилось, что это ископаемое скорее всего является динозавром юрского периода. Этот экспонат также будет доступен для просмотра в Ночь музеев и будет сохранен в историческом фонде компании", — сказано в сообщении компании, которая также поделилась "фото" с места.

Кот, который гуляет не сам по себе

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Кот–полицейский Бруно охотно идет по следу… колбасы.

Сотрудники Государственной полиции опубликовали 1 апреля информацию о появлении в их рядах нового кошачьего отдела.

"Нет, наши аккаунты в социальных сетях не были взломаны. С гордостью сообщаем, что сегодня в Государственной полиции начнет работу новое структурное подразделение — Отдел по борьбе с кошачьей разведкой и борьбой с наркотиками Главного управления криминальной полиции Государственной полиции.

На данный момент в новом подразделении приступил к работе один оперативник — кот Бруно, который оказался единственным из пяти претендентов, успешно прошедшим отбор, ловко преодолев полосу препятствий и безошибочно обнаружив тайник с наркотиками.

В настоящее время рассматривается возможность внедрения модели сотрудничества собак и кошек, но наши служебные собаки пока не высказали своего окончательного мнения по этому вопросу", — написали стражи порядка, добавив к публикации и фото.

Падал прошлогодний снег

А вот что пишет популярный портал bb.lv.

Неожиданный снегопад минувшей ночью начался в 20 км от Риги в юго–западном направлении. Толщина снега к середине дня превысила 30 см.

Зима вернулась в поселок Сниегавириеши, где, по иронии, два недели назад местное самоуправление организовало праздник встречи весны. Очевидно, поторопились.

Как сообщают очевидцы, сразу после полуночи звездное небо заслонили тяжелые тучи, из которых повалили хлопья снега. К утру все было покрыто белым одеялом.

На экстренно созванном заседании депутатов волостного самоуправления было принято два важных решения. Во–первых, просить Рижскую думу прислать снегоуборочную технику. Все равно она в столице простаивает без дела. А во–вторых, организовать в волости лыжные трассы и, возможно, устроить на местном пруду площадку для игры в хоккей с шайбой.

Впрочем, возможно, депутаты поторопились. Источники в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии на условиях анонимности заявили, что данное явление называется "снежная дыра в небе". Оно происходит регулярно. Что интересно, "снежная дыра в небе" возникает только 1 апреля, а уже 2 апреля снег полностью исчезает.

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Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го апреля

    в Прибалтике все 365 дней-день дурака

    9
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го апреля

    Поэтому и отмечают "с размахом" что дураков в Латвии все больше и больше. А этот факт с RS -- прямое тому доказательство.

    18
    1

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