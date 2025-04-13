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Надо готовиться: жителей призвали учиться ремонтировать свои смартфоны 1 3439

Техно
Дата публикации: 13.04.2025
BB.LV
Надо готовиться: жителей призвали учиться ремонтировать свои смартфоны
ФОТО: Global Look Press

iFixit призвала учиться ремонтировать смартфоны из-за роста цен на гаджеты.

Специалисты iFixit призвали американских потребителей учиться ремонтировать гаджеты, чтобы защититься от роста цен. Соответствующее предложение опубликовано на сайте организации.

Энтузиасты iFixit занимаются составлением инструкций для ремонта и выпуском инструментов. По их словам, с новыми американскими пошлинами и ответными ограничениями стоимость смартфонов, компьютеров и прочих гаджетов вырастет. В связи с этим они предложили потребителями осваивать навыки ремонта и учиться обслуживать свои устройства дома.

«Качественные детали и инструменты тоже подорожают. Но стоимость ремонта, скорее всего, останется значительно ниже цены нового устройства», — отметили пользу домашнего ремонта в iFixit.

Специалисты iFixit заметили, что производители гаджетов должны помочь потребителям — начать делать более ремонтопригодные устройства и предоставлять подробные инструкции. «Ремонт — это не просто хороший бизнес, он имеет решающее значение для устойчивой экономики и устойчивого будущего. Сейчас, как никогда, ремонт должен быть на первом месте», — заключили представители компании.

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(1)
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    Iljuha Oblomоv
    15-го апреля

    Вы серьёзно😂😂😂😂😂😂😂Не пойму, а какой такой чай пьют, все те, кто вводит пошлины, налоги, вводит санкции!!!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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