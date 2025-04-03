У Сейма состоится поющий протест в поддержку прав трансгендерных персон в Латвии

Сегодня с 8:30 до 9:10 у здания Сейма состоится поющий протест в поддержку прав трансгендерных персон в Латвии, сообщил агентству LETA руководитель рижского квир-хора Юргис Калниньш.

Как отметил Калниньш, протест организуется с целью привлечения внимания общества и лиц, принимающих решения, к ситуации с правами трансгендерных людей в Латвии.

"Чтобы трансгендерные персоны могли жить в Латвии достойной и безопасной жизнью, необходимы качественная и адекватная медицинская помощь, беспрепятственная юридическая смена пола и имени, а также активные действия общества и государства по обеспечению интеграции трансгендерных людей на всех уровнях", — заявил Путниньш.

Организаторы также отметили, что в рамках подготовки к протесту квир-хор опубликовал видеоклип на латышскую народную песню "Visam cauri iet…" в новой аранжировке.

Дирижёр хора Катрине Екабсоне подчеркнула, что в словах песни есть и гордость, и боль, и даже элемент молитвы. "Квиры — тоже латыши и патриоты Латвии. С этим посланием мы будем продолжать петь и протестовать до тех пор, пока не добьемся равноправия на юридическом и общественном уровне, несмотря ни на какие препятствия", — прокомментировала дирижёр.

"Мы наблюдаем серьёзную стагнацию в вопросах развития прав ЛГБТК+ персон в Латвии, и поэтому будем неустанно продолжать просвещать общество — и как же это делать лучше, чем не через песню", — рассказал Калниньш. Он добавил, что в поисках фокуса для поющих протестов планируется опросить не менее 1000 квиров Латвии, чтобы понять, какие вопросы следует решать в первую очередь, и об этом будут проинформированы политики, а также органы государственной безопасности и защиты прав человека.

Организаторы протеста также приглашают всех ЛГБТК+ персон принять участие в 20-минутном анонимном опросе, доступном на сайте "safespace.lv" до конца апреля.

Опрос, видеоклип песни и поющие протесты организует неформальная молодёжная группа "Harp" в сотрудничестве с рижским квир-хором и обществом "Safe Space" в рамках финансируемого Евросоюзом проекта "Harmony for Equality: Empowering LGBTQIA+ Youth through Activism". Эта инициатива направлена на повышение видимости и защиту прав ЛГБТК+ сообщества в Латвии, а также на включение общества и понимание потребностей трансгендерных персон.