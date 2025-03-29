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76-летнего Депардье обвиняют в грязных домогательствах и угрожают лишить русского паспорта 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Кто ж его посадит, он же памятник.

Кто ж его посадит, он же памятник.

Москва возмутилась, что популярный артист не поддержал агрессии в Украине.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов резко раскритиковал французского актера Жерара Депардье, назвав его «жмотом» и «лягушатником», и призвал лишить его российского паспорта. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Я еще два года назад говорил, что у этого месье нужно отобрать гражданство. Он приехал в Россию только потому, что Франция ввела сверхналоги для богачей. Ладно, пусть жмот, но хотя бы вел себя прилично. Вместо этого он начал поливать нашу страну грязью после начала СВО и бросил съемки фильма про „Нормандию-Неман“, оскорбив память и наших солдат, и своих же земляков», — заявил Миронов в беседе с «Осторожно Media».

Политик подчеркнул, что Депардье, несмотря на критику России, не отказался от гражданства — вероятно, из-за бизнеса в стране. В пример Миронов привел другого иностранного актера — Стивена Сигала, который, по его словам, «настоящий мужик с принципами». «А этого „лягушатника“ надо не только лишить гражданства, но и конфисковать его имущество в России», — заявил лидер «СР».

Поводом для новой волны возмущения стал суд в Париже, где 76-летнего Депардье обвиняют в сексуальных домогательствах к двум женщинам во время съёмок фильма «Зеленые ставни» (2021). Одна из потерпевших — 53-летняя художница-декоратор — утверждает, что актер трогал ее за ягодицы, грудь и гениталии, сопровождая действия похабными шутками. Вторая женщина (33-летняя ассистентка режиссера) заявила, что Депардье несколько раз приставал к ней аналогичным образом.

Сам актер частично признал контакт с одной из жалобщиц, но объяснил это тем, что «боялся поскользнуться». Также он не отрицал грубых комментариев, но настаивал, что они касались работы, а не личных качеств женщин. При этом в суде Депардье заявил, что его поведение могут считать грубым из-за его «русской натуры». «Мне всегда говорили, что у меня „русский“ характер — может, из-за любви к выпивке или прямоты», — заявил Депардье. Позже его представитель Арно Фрилли уточнил, что слова актёра были искажены прессой.

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