«Не помню ничего подобного в своей практике» - генерал полиции о трагедии в Плявниеках

В начале февраля в квартире многоквартирного дома в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Первыми на место происшествия прибыли представители Государственной полиции.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью телепрограмме «Nra.lv sarunas» прокомментировал инцидент.

«Мы первыми прибыли на место происшествия. Позже выяснилось, что нарушивший правила хранения оружия сотрудник системы внутренних дел, поэтому расследованием занялась служба внутренней безопасности. Честно говоря, я не имею права знакомиться с материалами расследования.

Назначены экспертизы, их выводы будут иметь большое значение. После этого будут сделаны выводы о том, что же произошло на самом деле. На данный момент, судя по всему, уголовное производство ведется как о нарушении правил хранения оружия, повлекшем особо тяжкие последствия, так и об убийстве.

Погибли двое несовершеннолетних мальчиков. Честно говоря, я ничего подобного в своей практике не помню», — сказал А. Рукс.