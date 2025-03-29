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Оскорблял Эрдогана: в Турции задержали журналиста из Швеции 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Оскорблял Эрдогана: в Турции задержали журналиста из Швеции

В Турции задержали по террористическим обвинениям журналиста из Швеции, сообщает Reuters.

Кай Йоаким Медин приехал как корреспондент газеты Dagens ETC для освещения протестов против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Прокуратура заявила, что он задержан за оскорбление президента Эрдогана и "членство в террористической организации".

Поводом для задержания стало расследование, которое начали после акции протеста в Стокгольме в январе 2023 года, когда возле мэрии повесили чучело, похожее на Эрдогана.

В Турции назвали Медина одним из 15 человек, которых считают связанными с этой акцией, и вспомнили о его репортерской работе из зоны боевых действий в Сирии, Ираке и на юго-востоке Турции.

В Dagens ETC сообщили, что не могут выйти на связь с Медином в течение двух дней. Главред Андреас Густавссон в комментариях шведским СМИ говорил, что Медин не сделал ничего противозаконного и его задержание выглядит как наказание за журналистскую работу.

"Если это реальные обвинения, которые ему выдвигают – могу сказать лишь то, что они ложные, абсурдные и взяты абсолютно из воздуха. Йоаким является журналистом и не более того", – говорит он.

На акциях протеста против ареста Имамоглу задержали около 1900 человек, в том числе журналистов. Четыре телеканала наказали за освещение протестов, а журналиста ВВС выдворили из страны.

#турция
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