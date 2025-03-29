Известный казахстанский бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк экс-премьер-министра РК Карима Масимова до проведения запланированного аукциона, организованного Компанией по управлению возвращёнными активами. В ведомстве, сообщают, что Джакишев, проявивший интерес к недвижимости, достиг договорённости о выкупе элитного дома, несмотря на стартовые условия аукциона, который должен был состояться в ближайшее время.

Особняк Масимова: детали имущества

Особняк, расположенный в столичном районе Нура по адресу Ерейментау, 1, был выставлен на продажу с начальной ценой в 1,8 миллиардов тенге (3 333 189.60 евро). В комплекте с домом продавался и земельный участок площадью около гектара, а также вся внутренняя обстановка, которая, по информации из аукционной документации, включает 879 пунктов движимого имущества. Среди этого — дорогая мебель, картины, китайские вазы, а также коллекционные предметы, такие как авторучки, оцениваемые в 628,6 тысяч и 575,2 тысяч тенге.

Особняк, общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров, имеет ряд уникальных помещений, включая библиотеку, караоке-зал, вип-комнату для гостей, диско-бар, бильярдную, чайную, тренажёрный зал и даже парикмахерскую. Не обошлось и без предметов роскоши — среди аукционных лотов также фигурируют коллекционные золотые и серебряные монеты (некоторые из которых стоят до 3,1 миллиона тенге), а также декоративное оружие, включая сабли, кинжалы и катану. Интересным объектом является одна из сабель, стоимость которой составляет 1,3 миллиона тенге.

Фотографии этого дома уже стали известны в связи с конфискацией имущества Масимова в марте 2022 года.

Тогда в рамках расследования по делу о госизмене были изъяты 17,2 миллионов долларов наличными, а также множество элитных часов, золотых слитков и антиквариата.

Карим Кажимканович Масимов (род. 15 июня 1965, Целиноград) — казахстанский предприниматель, банкир, государственный деятель. Дважды был премьер-министром Казахстана (2007—2012, 2014—2016 годы), руководителем администрации президента Казахстана (2012—2014), председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ РК) (2016—2022), бывший генерал-лейтенант национальной безопасности. После ареста в 2022 году и приговора суда был лишён званий и государственных наград.

Указом Президента Казахстана был снят с должности председателя КНБ Казахстана 8 января 2022 года и арестован, в апреле 2024 года осужден за государственную измену и попытку государственного переворота к 18 годам лишения свободы. В ноябре 2023 года против Масимова возбудили другое уголовное дело за легализацию, отмывание денег, полученных преступным путём, и получение взятки в особо крупном размере.