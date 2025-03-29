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В результате ДТП пострадали девять человек 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
В результате ДТП пострадали девять человек
ФОТО: dreamstime

В пятницу в Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий пострадали девять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было два пешехода и один водитель электроскутера.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны четыре водителя, в том числе трое находились в состоянии сильного опьянения и были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости было составлено 250 протоколов, а три водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 620 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

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