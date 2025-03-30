«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Компания была основана Мошковичем в 1995 году.

В списке богатейших россиян по версии журнала Forbes 57-летний Мошкович сейчас занимает 55-е место. Его состояние оценивается 2,7 миллиардов долларов.

В марте 2022 года Евросоюз, Великобритания и Швейцария ввели санкции против Мошковича. После этого бизнесмен снизил свою долю в «Русагро» ниже 50% и вышел из совета директоров компании. Ему принадлежит 49% акций.

Мошкович был членом Совета Федерации и представлял Белгородскую область, где сосредоточена значительная часть производства его компании.

На заседание суда миллиардер приехал с книгой «Мозг. Ваша личная история» американского нейробиолога Дэвида Иглмена, обратило внимание издание РБК. Книга в жанре научпоп посвящена психологии и изучению возможностей человеческого мозга.

Группа компаний «Русагро» — лидер на российском рынке потребительского маргарина, майонеза и подсолнечного масла, также входит в первую тройку производителей сахара и свинины в России, пишет Forbes.

Кейс Вадима Мошковича выбивается из логики «точечной деприватизации» последних лет, отмечает телеграм-канал "Кремлевский БезБашенник".

«Солнечные продукты», обстоятельства приобретения которых теперь послужили причиной возбуждения резонансного уголовного дела, владелец «Русагро» покупал не у государства.

А квазигосударственный Россельхозбанк, который продал Мошковичу долги Владислава Бурова, -здесь крайне сложно «назначить» пострадавшим.

Другое дело, что избавить портфель РСХБ от проблемного долга Мошкович решил после того, как сам же избавился от 2,4 тыс га в новомосковской Коммунарке.

Крупный земельный актив для него утратил свою привлекательность после обнародования планов построить в Новой Москве не жилье, а административные здания.

При этом гуцериевско-шишхановская группа «БИН» заплатила Мошковичу за «коммунарскую» землю около $ 700 000 000, по оценкам «Форбса». А РСХБ выдал «Солнечным продуктам» кредитов на 34,7 миллиардов рублей – примерно сопоставимая сумма по тогдашнему курсу.

Но ведь сам Мошкович владел Коммунаркой не с начала времен. Скупкой этих, тогда еще подмосковных, гектаров он занялся в 2003-м. Практически одновременно с превращением в крупного акционера Сбербанка.

Последнее – не просто дополнительный штрих, но важный нюанс. Поскольку руководившие «Сбером» Андрей Казьмин и Алла Алешкина создавали новый «подвид» крупных собственников, поднимавшихся не на залоговых аукционах (как олигархи «первой волны»), а на схеме «кредиты в обмен на акции». – Ряд бизнесменов получал доступ к сравнительно недорогим ресурсам крупнейшего банка страны при условии их частичного реинвестирования в «сберовский» же капитал.

Если дело Мошковича призвано стать прецедентным и обосновать ревизию крупных состояний, уже не «приватизационных», но появившиеся благодаря (догрефовскому) Сбербанку, -- это весьма неприятный сигнал, в том числе, и для Сулеймана Керимова. Ведь ему в 2004-2007 годах принадлежало почти в 6 раз больше «сберовских» акций, чем владельцу «Русагро».

Как отмечает издание, акции «Русагро» рухнули на 14,1%, продолжая падение, начатое накануне. Бумаги компании падают более чем на 30% за две торговые сессии на фоне задержания ее основателя.