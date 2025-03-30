В результате ДТП за сутки погиб один человек, пострадали 16

В субботу в Латвии зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), один человек погиб, а еще 16 получили различные травмы, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших было пять пешеходов и пять велосипедистов.

Вчера около 20:45 полиция получила информацию о том, что на дороге Велена-Виреши в Вирешской волости Смилтенского края мужчина, управлявший автомобилем "Mercedes-Benz", наехал на мужчину, который, вероятно, лежал на проезжей части. Мужчина скончался на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 14 водителей, в состоянии наркотического опьянения - одного. Восемь водителей привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости в субботу составлено 224 протокола, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 548 протоколов.