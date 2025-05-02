Украинскую журналистку Викторию Рощину (1996-2024) жестоко пытали в российском плену перед убийством, ее тело вернули без некоторых внутренних органов, чтобы скрыть следы насилия и пыток, сообщило издание "Важные истории". По мнению собеседника издания, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть следы жестоких пыток, которым Рощину подвергали перед смертью. Тело журналистки было возвращено на родину еще в конце февраля, но до сих пор об этом не объявляли, так как шли ДНК-экспертизы.

У тела отсутствовали некоторые органы: глазные яблоки, мозг, часть гортани, а подъязычная кость была сломана", - рассказал "Важным историям" собеседник, знакомый с подробностями расследования гибели Виктории Рощиной. Расследование было начато Генпрокуратурой Украины в марте 2025 года.

О множестве других признаков пыток и жестокого обращения, в частности, кровоизлияния по всему телу, сломанного ребра и следов от применения электротока на стопах, рассказал изданию представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов. В свою очередь источник в силовых структурах Украины сообщил, что Россия иногда возвращает тела украинцев без внутренних органов, объясняя это протоколами обращения с телами, но причиной может быть и попытка скрыть следы пыток.

Журналистка-фрилансер Виктория Рощина в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной российскими войсками территории Украины. 17 апреля 2024 года семья Рощиной получила от министерства обороны России письмо с указанием, что журналистку удерживают на территории РФ. В расследовании издания "Слідство.Інфо" говорилось, что перед смертью Рощина похудела до 30 килограммов.

Отец девушки 10 октября 2024 года также получил письмо из министерства обороны России, в котором утверждалось, что Виктория умерла 19 сентября 2024 года в российском плену, но никаких подтверждающих документов или подробностей, касающихся обстоятельств ее смерти, не приводилось. На этом фоне независимые эксперты ООН призвали правительство РФ немедленно подтвердить такую информацию.

"Считается, что Рощина содержалась в следственном изоляторе в Таганроге без связи с внешним миром. Это место, по словам правозащитников, печально известно применением пыток. Вернувшиеся оттуда задержанные сообщали о пытках электрошоком, жестоких избиениях, сексуальном насилии и отказе в медицинской помощи", - говорится в пресс-релизе ООН.