Вчера правоохранители остановили на дорогах Латвии семь водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, у пяти из них концентрация алкоголя в организме превысила полтора промилле, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

За минувшие сутки только один из задержанных водителей в состоянии сильного опьянения управлял собственным транспортным средством, следовательно, оно будет конфисковано, а остальные четверо провинившихся водителей должны будут заплатить государству денежную сумму в зависимости от стоимости транспортного средства, которым они управляли в момент фиксации правонарушения.

Два водителя транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.

За прошедшие сутки Госполиция зафиксировала в сфере дорожного движения в общей сложности 632 административных правонарушения, в том числе выявлено 308 нарушений разрешенной скорости движения, что больше, чем обычно.

В последний из прошедших пяти выходных дней зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, однако они в основном не были тяжелыми - пострадали всего два человека, а погибших нет, свидетельствует обобщенная полицией статистика.