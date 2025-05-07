Хаос в аэропортах РФ: людей 7 часов держат в стоящем самолете

Дата публикации: 07.05.2025
Украинские дроны серьезно нарушили воздушное движение.

В российских аэропортах в последние дни - многочасовые задержки рейсов из-за закрытия московских аэропортов в связи с атакой беспилотников. В очередях на вылет стоят десятки самолётов, а пассажиры массово сообщают, что их держат в самолётах без воды и еды.

Так, рейс «Победы» из Махачкалы в Москву был задержан более чем на 13 часов. Сначала около 19 часов вечера борт вылетел в Москву, но затем вернулся обратно. По словам пассажиров, авиакомпания не предоставила отель, а еду принесла только в пять утра.

Ещё хуже ситуация в Пулково. Так, пассажиров рейса Дубай — Домодедово авиакомпании Emirates, совершившего посадку в Санкт-Петербурге, не выпускали из самолёта 6 часов, а затем просто предложили добраться до Москвы самостоятельно. По словам пассажиров, многие были настолько измотаны, что даже не выдвинули к представителям авиакомпании никаких требований. В аналогичной ситуации оказались пассажиры рейса Анталья — Москва авиакомпании Pegasus Airlines. Их рейс также совершил посадку в Пулково, и, по словам пассажиров, их 7 часов держали в самолётах, «как скот». Ночь в самолёте провели и пассажиры рейсов Uzbekistan Airways Ташкент — Москва и «Аэрофлота» Челябинск — Москва. Однако спустя 7 часов ожидания людям всё же разрешили выйти из самолётов в аэропорт.

Похожая участь постигла и пассажиров рейса Самарканд — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии». Аэропорт Жуковский не принял рейс, и борт посадили в Самаре. Спустя 4,5 часа ожидания в самолёте людей выпустили в аэропорт, но гостиницу так и не предоставили: по словам пассажиров, им объяснили, что все отели заняты. Также представители «Уралов» сообщили пассажирам, что если те откажутся от дальнейшего перелёта, то деньги за билеты возвращены не будут, так как часть пути всё-таки преодолена.

Пассажирам, находящимся в аэропорту Домодедово, повезло чуть больше, чем людям, ожидающим свои рейсы в остальных аэропортах. Дело в том, что вместе с другими пассажирами в Домодедово застряли и музыканты Государственного Кремлёвского духового оркестра. И, судя по видео, своей внеплановой репетицией им удалось немного разрядить обстановку в аэропорту.

