Остановит ли новая политика наказаний рост подростковой преступности? 2 1175

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.05.2025
LETA
В прошлом году полиция зарегистрировала почти 700 преступлений, совершенных несовершеннолетними - на пятую часть больше, чем годом ранее, пишет Ir.

У большинства подростков путь в криминальный мир начался с опьянения, краж и грабежей, однако они способны также на жестокие побои, изнасилования и даже убийства.

В 2023 году Государственная полиция зарегистрировала 693 преступления, которые совершили 573 несовершеннолетних, что составляет 0,2% численности всех детей в стране. Часто одни и те же подростки фигурировали сразу в нескольких делах, а 70% этих преступлений составили кражи и грабежи.

В Государственной службе пробации отмечают, что малолетние преступники росли в разных условиях - кто-то воспитывался в детском доме, кто-то - в семье с одним родителем, а кого-то слишком сильно опекали.

Несколько лет назад Министерство юстиции провело реформу уголовной ответственности для несовершеннолетних, введя в качестве основного вида наказания пробационный надзор, который ранее был только дополнительной мерой. С 1 января 2022 года, когда изменения вступили в силу, применение общественных работ сократилось вдвое, а применение пробационного надзора выросло многократно. Во время такого надзора подросток участвует в программах ресоциализации с целью коррекции его мышления и поведения. Однако, как отмечает заместитель руководителя Государственной службы пробации Илона Линде, возможности учреждения ограничены, так как на реализацию новой основной меры наказания не было выделено финансирования.

Пока разрабатывается новый закон, в котором планируется урегулировать этот вопрос, служба старается обеспечить услуги с помощью самоуправлений, но ресурсы у всех разные. Насколько эффективна такая работа?

"То, что ребенок или уже взрослый не возвращается в систему пробационной службы спустя определенное время, еще не означает, что он не совершает преступлений", - говорит Линде.

До конца года служба планирует завершить изучение рецидивов и проанализировать ситуацию. Даже если подросток продолжает нарушать закон, но делает это с менее тяжкими последствиями или без потерпевших - это уже считается хорошим сигналом, отмечает представитель пробационной службы.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
