Впервые села за руль «автомата» и протаранила в Риге всё, что попалось на пути

На одной из узких улочек в центре Риги несколько дней назад автомобиль Volvo сильно перепугал местных жителей, сообщила передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Со стороны казалось, что машина вышла из-под контроля, а водитель — в состоянии опьянения, поэтому очевидцы вмешались, чтобы остановить безумную езду.

Инцидент произошёл на улице Томсона. Что именно было в голове у водителя и какие манёвры она планировала — остаётся загадкой, но всё закончилось резким поворотом налево с наездом на дерево, повреждёнными арендными электросамокатами и попыткой врезаться в фасад многоэтажного дома. Движение задним ходом тоже оказалось неудачным.

Всё происходило прямо под окнами квартиры жительницы первого этажа по имени Бирута:

«Она въехала почти ко мне в дверь. У меня сердце чуть не остановилось. У меня маленькая собачка, мне 71 год — я едва не упала в обморок. Она ехала по улице и вдруг повернула прямо к двери. Потом я увидела, что пришли какие-то её друзья и полиция её увезла. Я уже думала — заедет прямо в дом. Хорошо, что у нас на окнах решётки», — рассказала женщина.

Один из местных жителей, по всей видимости, тоже решил, что водитель пьян, и побежал выхватывать ключи. Однако выяснилось, что за рулём Volvo была женщина, а не мужчина, и в нетрезвом состоянии она не находилась. Одна из жительниц дома в тот момент пила кофе у окна и сняла произошедшее на видео:

«Она врезалась возле двери и остановилась на месте. Видимо, испугалась удара. Потом приехала полиция. Женщина примерно 45 лет, была трезва. Сказала, что впервые села за руль машины с автоматической коробкой передач».

Правоохранители подтвердили, что женщина не была под воздействием алкоголя или других веществ: «Водитель автомобиля Volvo съехала с проезжей части и наехала на препятствия — электросамокаты и дерево. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, и водитель не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Государственная полиция на месте приняла решение о применении административного наказания».