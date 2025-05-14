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Впервые села за руль «автомата» и протаранила в Риге всё, что попалось на пути 5 2257

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Впервые села за руль «автомата» и протаранила в Риге всё, что попалось на пути
ФОТО: скриншот видео TV3

На одной из узких улочек в центре Риги несколько дней назад автомобиль Volvo сильно перепугал местных жителей, сообщила передача Degpunktā (ТВ3).

Со стороны казалось, что машина вышла из-под контроля, а водитель — в состоянии опьянения, поэтому очевидцы вмешались, чтобы остановить безумную езду.

Инцидент произошёл на улице Томсона. Что именно было в голове у водителя и какие манёвры она планировала — остаётся загадкой, но всё закончилось резким поворотом налево с наездом на дерево, повреждёнными арендными электросамокатами и попыткой врезаться в фасад многоэтажного дома. Движение задним ходом тоже оказалось неудачным.

Всё происходило прямо под окнами квартиры жительницы первого этажа по имени Бирута:

«Она въехала почти ко мне в дверь. У меня сердце чуть не остановилось. У меня маленькая собачка, мне 71 год — я едва не упала в обморок. Она ехала по улице и вдруг повернула прямо к двери. Потом я увидела, что пришли какие-то её друзья и полиция её увезла. Я уже думала — заедет прямо в дом. Хорошо, что у нас на окнах решётки», — рассказала женщина.

Один из местных жителей, по всей видимости, тоже решил, что водитель пьян, и побежал выхватывать ключи. Однако выяснилось, что за рулём Volvo была женщина, а не мужчина, и в нетрезвом состоянии она не находилась. Одна из жительниц дома в тот момент пила кофе у окна и сняла произошедшее на видео:

«Она врезалась возле двери и остановилась на месте. Видимо, испугалась удара. Потом приехала полиция. Женщина примерно 45 лет, была трезва. Сказала, что впервые села за руль машины с автоматической коробкой передач».

Правоохранители подтвердили, что женщина не была под воздействием алкоголя или других веществ: «Водитель автомобиля Volvo съехала с проезжей части и наехала на препятствия — электросамокаты и дерево. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, и водитель не находилась в состоянии алкогольного опьянения. Государственная полиция на месте приняла решение о применении административного наказания».

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(5)
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го мая

    Водитель с навыками в механике не осилил простой автомат? Или навык вождения был исключительно в GTA?

    3
    0
  • F
    FOXBAT
    14-го мая

    "Пожалуйста, не забирайте у меня права ! Это же ПОДАРОК ! "

    16
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    14-го мая

    Скорее всего у неё вообще опыта вождения нету, а прова (не указанно если есть) вообще купленные.. Даже севший с механики на автомат, человек с умением водить, так не накосячит. Там 2 педали.. Мутная история.

    66
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Иннокентий Сидоров
    14-го мая

    Ещё более менее понятно, если бы на оборот, с автомата на механику, там сцепление отжимать и тд, но не с механики на автомат. Повторюсь, мутная история.

    47
    2
  • С
    Сарказм
    Иннокентий Сидоров
    14-го мая

    Как раз на механике, не имея базовых навыков, вообще с места не тронешься, а вот на автомате варианты возможны, педали попутать. Там же тормоз отпустил, уже поехал, для "механиков" ситуация очень странная, вот тут и можно с перепугу вместо тормоза на газ нажать и понеслась.

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