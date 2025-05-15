Чудовищная история, потрясшая всю страну, произошла в селе Трехгорка. По словам пострадавшей Юлии Ван, ревнивый мужчина едва не лишил ее жизни в присутствии их общего ребенка.

Бывшего чиновника и бизнесвумен связывали не только романтические отношения. Об этом журналистам самолично поведал Михаил Хубутия, ставший фигурантом громкого скандала после заявления некогда любимой женщины. Мужчина больше не скрывает – его связь с Юлией Ван происходила за спиной законной супруги.

Но так уж вышло, что обвинения владелицы чайного дома Van Tea просто не оставили ему иного выбора, как предать случившееся публичной огласке. Конечно, если Хубутия действительно изувечил хрупкую женщину при помощи топора, эти его оправдания вряд ли повлияют на конечный результат. Но вместе с тем его слова могут пошатнуть веру в моральный облик молодой женщины.

Само собой, Хубутия готов на все, чтобы его имя перестали полоскать во всех соцсетях и СМИ. Ради восстановления подмоченной репутации обвиненный в страшном преступлении мужчина раскрыл интимные детали многолетнего романа со знающей себе цену любовницей. Со слов Михаила, Ван работала по тарифу даже после рождения их общего ребенка. «Правильный» вектор отношений был задан в первый же день знакомства парочки, которое состоялось благодаря дорогостоящим свахам и закончилось близостью.

«В один прекрасный день со мной связался менеджер и сообщил, что есть прелестная девушка, которая еще не вышла в тираж. Состоялась встреча, где Ван озвучила свои условия: 10 тысяч долларов за свидание… Время от времени мы встречались с определенной целью. Гонорар каждый раз обсуждался отдельно. Мне понравилась новая знакомая и я купил ей апартаменты. Время от времени Юлия придумывала тарифные планы! Да-да. Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: «Миша, предлагаю тебе тарифный план супервип. Туда входят 10 ночей, 3 выезда в любое время для оказания оральных услуг и так далее». Этот «пакет» стоил 1 миллион рублей в месяц», - заявил бывший министр торговли Московской области.

Михаил заявил, что история с топором — выдуманная и появилась после того, как он охладел к Юлии: "Она пыталась преследовать меня. Приходила в Гостиный двор, вламывалась в мой сигарный клуб и пыталась приставать к другим мужчинам на моих глазах. Всячески провоцировала. Далее с её стороны последовали угрозы, оскорбления, требования денег. Когда я прекратил реагировать, появилась история о нападении с топором".

Напомним, что Юлия Ван рассказала, что Хубутия ворвался в её дом с топором и пытался её убить, пока за стеной спала их общая дочь Николь. Ее морально поддержала Ксения Собчак.

Позже она заявила, что он её избивал, а также угрожал отобрать дочь. Против него всё же завели уголовное дело по статьям о намеренном причинении вреда средней тяжести и угрозе убийством. Бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.