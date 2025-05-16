Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.

Прокуратура поясняет в связи с этим: 26 сентября прошлого года в Рижском городском суде состоялось открытое заседание по уголовному делу, в ходе которого "обвиняемый из хулиганских побуждений громко прервал выступление прокурора, употребив вульгарное ругательство".

Но это еще не все. Как указывает обвинение, Кривошей также проигнорировал выговор председателя судебного заседания за пренебрежение правилами процедуры, выступив без разрешения. И после этого продолжал вести себя громко и агрессивно, ругался и обвинял прокурора во лжи и коррупции.

Поскольку он не подчинился указаниям суда прекратить выкрики и продолжал нарушать порядок во время слушаний, председательствующий судья распорядился выдворить его из зала суда.

Пока его выводили, обвиняемый продолжал грубо оскорблять прокурора. В частности, он в него плюнул, отмечали очевидцы.

Напомним: суд первой инстанции признал гражданина России Кривошея виновным в убийстве Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению. В настоящее время приговор обжалуется.