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Житель Электростали сел на 13 лет за надпись на остановке 2 1153

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.05.2025
BB.LV
Гражданская активность сломала жизнь молодому провинциалу.

Гражданская активность сломала жизнь молодому провинциалу.

Первые три года Веселов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Второй западный окружной военный суд приговорил жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в «Легионе „Свобода России“» — добровольческом вооруженном формировании, состоящем из граждан РФ и воюющем на стороне Украины. Также молодого человека обвинили в распространение «фейков» об армии и «вандализме». Согласно оглашенному приговору, первые три года Веселов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Именно такое наказание ранее запрашивала сторона обвинения.

Как утверждает следствие, в декабре 2023 года Веселов вступил в телеграм-канал, связанный с «Легионом „Свобода России“», заполнил анкету и, став «активным участником», обеспечивал в дальнейшем деятельность формирования. Среди прочего ему вменяется нанесение маркером надписи на остановке общественного транспорта в Электростали, которая, по версии обвинения, «дискредитировала» российскую армию. Надпись гласила: «Потери армии РФ убитыми — примерно 500 тысяч».

В рамках уголовного дела Сергею Веселову были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), по части 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), и по части 2 статьи 214 (вандализм).

На суде Веселов признал вину частично. Он подтвердил факт связи с организацией, однако заявил, что не был активным участником и никого в «Легион» не привлекал. Обвинение в распространении фейков он отверг, указав также, что надпись была сделана не на остановке, как указано в материалах дела, а на информационном стенде рядом.

Ранее апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание 22-летнему жителю Улан-Удэ Алексею Бадмаеву — его срок увеличили с 7 до 14 лет заключения. Поводом послужила апелляция со стороны обвинения. Первоначально приговор в январе вынес 2-й Восточный окружной военный суд в Москве. По версии следствия, Бадмаев выступал против войны в Украине, опубликовал комментарии о «Легионе „Свобода России“» во «ВКонтакте» и, как утверждается, перевел 500 рублей «Русскому добровольческому корпусу» (РДК). В пресс-релизе суда Бадмаев был назван «приверженцем идеологии радикального националистического вооруженного формирования».

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(2)
  • Д
    Дед
    18-го мая

    Интересно. на сколько меня закроет Латвия, если я вступлю в ФСБ или ГРУ?

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    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    Классический пример передёргивания в заголовке. Сел он за надпись тоже, но, как ясно из статьи, основной упор за участие в "Легионе".

    "Вы так часто передёргиваете, что кажется, что вы дрочите" ©

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