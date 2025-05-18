Второй западный окружной военный суд приговорил жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в «Легионе „Свобода России“» — добровольческом вооруженном формировании, состоящем из граждан РФ и воюющем на стороне Украины. Также молодого человека обвинили в распространение «фейков» об армии и «вандализме». Согласно оглашенному приговору, первые три года Веселов проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Именно такое наказание ранее запрашивала сторона обвинения.

Как утверждает следствие, в декабре 2023 года Веселов вступил в телеграм-канал, связанный с «Легионом „Свобода России“», заполнил анкету и, став «активным участником», обеспечивал в дальнейшем деятельность формирования. Среди прочего ему вменяется нанесение маркером надписи на остановке общественного транспорта в Электростали, которая, по версии обвинения, «дискредитировала» российскую армию. Надпись гласила: «Потери армии РФ убитыми — примерно 500 тысяч».

В рамках уголовного дела Сергею Веселову были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ: по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), по части 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), и по части 2 статьи 214 (вандализм).

На суде Веселов признал вину частично. Он подтвердил факт связи с организацией, однако заявил, что не был активным участником и никого в «Легион» не привлекал. Обвинение в распространении фейков он отверг, указав также, что надпись была сделана не на остановке, как указано в материалах дела, а на информационном стенде рядом.

Ранее апелляционный военный суд Московской области ужесточил наказание 22-летнему жителю Улан-Удэ Алексею Бадмаеву — его срок увеличили с 7 до 14 лет заключения. Поводом послужила апелляция со стороны обвинения. Первоначально приговор в январе вынес 2-й Восточный окружной военный суд в Москве. По версии следствия, Бадмаев выступал против войны в Украине, опубликовал комментарии о «Легионе „Свобода России“» во «ВКонтакте» и, как утверждается, перевел 500 рублей «Русскому добровольческому корпусу» (РДК). В пресс-релизе суда Бадмаев был назван «приверженцем идеологии радикального националистического вооруженного формирования».