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Московских издателей обыскивают и арестовывают в связи с пропагандой ЛГБТ 1 485

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Книги издательства Freedom Letters.

Книги издательства Freedom Letters.

о мнению следствия, как минимум восемь женщин таким образом были "вовлечены" в деятельность несуществующей организации.

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест троих подозреваемых по уголовному делу об экстремизме из-за публикаций издательств Popcorn Books и Individuum. Об этом сообщил правозащитный проект "Первый отдел". Под домашним арестом – один из руководителей издательств Дмитрий Протопопов, директор по продажам Павел Иванов и Артём Вахляев, который отвечал за склад и распространение литературы. Следствие просило суд отправить Протопопова в СИЗО.

Дело возбуждено по статье об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, сотрудники ООО "Индивидуум принт" "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ". Несуществующее международное движение ЛГБТ было признано в России экстремистской организацией. Individuum и Popcorn Books до запрета в России так называемой "пропаганды ЛГБТ" издавали в том числе литературу, героями которой являлись квир-персоны. Формальным основанием для возбуждения уголовного дела стало распространение этих книг.

"Вовлечением в деятельность “экстремистской организации” следователи считают то, что люди, прочитав ЛГБТ-литературу, станут сторонниками "Международного общественного движения ЛГБТ". По мнению следствия, как минимум восемь женщин таким образом были "вовлечены" в деятельность несуществующей организации", – сообщил юрист правозащитного проекта "Первый отдел" Максим Оленичев.

О задержании около 10 бывших и действующих сотрудников издательств "Эксмо", Popcorn Books и Individuum (последние два издательства были приобретены группой "Эксмо"), а также проведенных у них обысках сообщили 13 мая. Трое получили статус подозреваемых по этому делу. Позже стало известно, что восьмерых задержанных, в том числе директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовятника, отпустили после допроса в качестве свидетелей.

15 мая "Эксмо" попросило книжные магазины избавиться от 48 книг в своем ассортименте, сообщил портал "Парни+". "Повторно убедительно просим Вас в случае наличия их остатков утилизировать книги на местах или вернуть остатки продукции на наш адрес", - говорится в письме издательства, которое цитирует медиа-проект. "Эксмо" попросило, в частности, "утилизовать" книги "Лето в пионерском галстуке", "О чем молчит ласточка", "Руководство джентльмена по пороку и добродетели", SKAM и другие произведения, которые описывают жизнь ЛГБТ-персон. Они были опубликованы в издательствах в период с 2019 по 2022 год, уточняет "Первый отдел".

О реакции на преследования коллег в России Радио Свобода рассказал основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе:

– Времена такие: радуемся, что арест домашний. Сил всем, находящимся под прессингом. Но и дела никакого быть не должно. Нет никакого "международного движения" ЛГБТ, нет в этом деле пострадавших, на момент выпуска и продажи книг не нарушались никакие российские законы. Власть очень слаба, боится книжек и изображений радуги, но при этом пытается держать население в страхе и постоянно рассказывать о врагах всеми обижаемой страны. Пугали квадроберами – не зашло, боялись чайлдфри – не помогло. Остались "страшные геи": совки во власти на словах с ними борются, хотя людей "нескрепной" ориентации около Кремля, на эстраде, на ТВ полно. Так что не верьте ни одному кремлёвскому слову. Издателям можно только посочувствовать: если раньше "всего лишь" могли оштрафовать на неподъёмную сумму, сейчас уже грозит уголовка. При этом неизвестно, что через год запретят и за что могут наказать в будущем. Нам же во Freedom Letters придётся больше работать: тексты, которые невозможно выпустить в РФ, присылают нам – ведь у нас ни цензуры, ни ограничений, – говорит Георгий Урушадзе.

О деле против издательств и обвинениях их в экстремизме говорит литературный критик и редактор Александр Гаврилов:

– Очевидно, что это бессудное решение, наказание последовало за действия, которые были произведены давно и очевидно прекращены. Некоторые из участников расследования больше не занимаются книжным бизнесом. Я выражаю соболезнования и всемерную поддержку жертвам этого чудовищного процесса, но мне кажется, нужно понимать, что его целью является не наказание отдельных людей за то что, что кому-нибудь может показаться преступлением. Я думаю, на Земле нет ни одного человека, который мог бы это считать реальным уголовным преступлением. Суть этого процесса, конечно, в запугивании и в отбрасывании прошлого. Неважно, когда в прошлом была свобода, неважно, когда в прошлом можно было открыто говорить, что думаешь, выпускать книги, которые тебя тревожат, обсуждать любые интересы и проблемы. Когда бы это ни было, этого больше нет. Теперь всё это – предмет уголовного преследования. Вот эта попытка судить прошлое само по себе, запрещать людям помнить о том, что оно было – это главное направление усилий всей этой ФСБ-шной сволочи, – уверен Александр Гаврилов.

"У этого обвинения нет оснований, как нет состава преступления и нет потерпевших, поэтому я считаю его политическим преследованием невинных людей. Претензии СК смехотворны и абсурдны, и это символизирует, что такие обвинения могут быть выдвинуты кому угодно. Сейчас все будут дуть на воду и изымать из продажи книги с малейшим намёком на трезвый подход к сексуальности человека, то есть с признанием её многообразия. Исторические аналогии не очень помогают в этой ситуации, поскольку нам полагается быть умнее наших предков, а крестовый поход против литературы умным поступком никак не назовешь", – говорит Радио Свобода знакомый с ситуацией источник в российском издательском бизнесе.

В октябре 2022 года Минюст уже признал "иноагентами" бывших владельцев Individuum, а также совладельцев сервиса Bookmate, которому раньше принадлежало издательства Popcorn Books, Андрея Баева и Алексея Докучаева. Тогда их преследование было связано с публикацией "Лета в пионерском галстуке" – травлю организовали пропагандист Дмитрий Киселев и Z-писатель Захар Прилепин. С 2022 года в книжных магазинах России регулярно проходят обыски и изымается "запрещенная литература". Однако уголовное дело в отношении сотрудников издательств в России возбудили впервые. "Силовики, судя по утечкам, рассматривают дело как образцовое", – отметил близкий к силовым структурам канал ВЧК-ОГПУ.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го мая

    И в чем проблема? Согласно российских законов ПРОПАГАНДА ЛГБТ ЗАПРЕЩЕНА.

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