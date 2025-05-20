Полиция в полиции: охотников за латвийскими «оборотнями в погонах» возглавит майор

На основании Закона о прохождении службы должностными лицами с особыми званиями в учреждениях системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения, начальник Бюро внутренней безопасности назначается на пять лет министром внутренних дел после утверждения кандидатуры Кабинетом министров.

Яунродзиньша предложил министр внутренних дел Рихардс Козловскис, который так охарактеризовал свою креатуру:

«Игор Яунродзиньш зарекомендовал себя как стабильный и способный руководитель Бюро внутренней безопасности, исполняя обязанности начальника. Он — компетентный, знающий и уважаемый профессионал в правоохранительной системе».

Кандидатура И. Яунродзиньша обоснована его квалификацией, многолетним опытом работы в правоохранительных органах и в БВБ с момента его основания, а также оценкой служебной деятельности на высший балл — «A1».

Его соответствие должности было рассмотрено на заседании Оценочной комиссии Министерства внутренних дел 23 апреля 2025 года.

Службу в учреждениях системы МВД И. Яунродзиньш начал мене десяти лет назад – 12 апреля 2016 года. На должность заместителя начальника БВБ был назначен 1 июня 2023 года, а с 18 сентября 2023 года исполнял обязанности вакантной должности начальника.

Звание майора ему присвоено 2 мая 2023 года. У него есть степень бакалавра права и квалификация юриста.