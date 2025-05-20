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Полковник НВС сел за руль пьяным и потерял хлебное место 1 761

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.05.2025
LETA
Полковник НВС сел за руль пьяным и потерял хлебное место

Видземский районный суд в Алуксне 19 мая признал полковника Национальных вооруженных сил (НВС) Евгения Казенко виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и приговорил его к пробационному надзору сроком на один год и два месяца, а также лишил водительских прав на пять лет.

Приговор еще не вступил в силу, однако Казенко, занимавший должность командира управления снабжения НВС, после проступка был уволен со службы и вышел на пенсию по выслуге лет.

Казенко был задержан 16 марта в Валкской волости, так как находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 1,67 промилле. Госполиция возбудила против него уголовное дело. Автомобиль, которым управлял Казенко, ему не принадлежал, поэтому суд постановил взыскать с обвиняемого часть его стоимости в размере 11 200 евро.

Свою вину в вождении в состоянии опьянения Казенко признал.

Казенко занимал должность командира управления снабжения НВС с 3 июля 2023 года, а службу в латвийской армии начал в 1996 году.

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(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    21-го мая

    Человек который сел за руль пьяным - явный дебил. И если он дебил - то он не может быть здесь дебил, а вот здесь гений. И система в которой дебил может сохранять работу с 1996 года и дажк расти по карьерной лестинице - либо испытывает чудовищный дефицит кадров, либо находится в хаосе, либо состоит ил таких же дебилов. И все эти предположения тревожны когда речь идёт о людях с оружием, об НВС. Система формирует у полковника мнение что он МОЖЕТ сесть за руль пьяным и система не проводит воспитательной работы со своими кадрами которая бы устранила или ограничила их природные недостатки. И всё это по 3 описанным выше причинам.

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