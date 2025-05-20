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Православный миллиардер Малофеев через суд требует уничтожить книгу о своих махинациях 0 671

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Со святыми - упокой.

Со святыми - упокой.

Олигарх посчитал ложными девять фрагментов с упоминанием своего имени.

"Православный олигарх" и владелец холдинга "Царьград" Константин Малофеев добивается от издательства Individuum уничтожения тиража книги журналиста-расследователя Андрея Захарова. В книге рассказывается о роли о Малофеева и ФСБ в обрушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex. О судебном процессе сообщила "Русская служба Би-би-си".

Книга Захарова "Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном" вышла в Individuum в июне 2023 года. Летом 2024 года Малофеев подал иск в суд. По его мнению, в книге "изложена не соответствующая действительности информация, которая порочит его честь, достоинство и деловую репутацию".

Олигарх посчитал ложными девять фрагментов с упоминанием своего имени. В книге сказано, что ФСБ по согласованию с Малофеевым вела уголовное преследование администратора биржи Wex и что олихарг вместе с сотрудниками ФСБ похитил криптовалюту с чужих кошельков, получив к ним доступ.

Малофеев настаивал на том, что издательство должно изъять из обороту книгу и уничтожить весь тираж, потому что "опровержение до всех читателей довести невозможно".

В итоге Савеловский суд Москвы признал лишь одну фразу из книги "порочащей честь и достоинство" Малофеева, но не стал требовать от издательства выпускать опровержение или уничтожать тираж. Адвокаты обеих сторон подали апелляции на это решение.

Автор книги Андрей Захаров написал в своем телеграм-канале, что когда Малофеев подал иск, он решил не рассказывать об этом деле публично до окончания тяжбы.

"Мне легко с табуретки из Болгарии лозунги бросать, а ребята в России делали и делают важную и смелую работу.

Ранее московские силовики задержали 11 сотрудников крупнейшего в России издательского дома "ЭКСМО", издательств Popcorn books и Individuum. Менеджеров, сотрудников и даже бывших работников увезли на допросы после обысков. В самих издательства изъяли книги.

Позже троим сотрудникам издательств – исполнительному директору Popcorn Books Дмитрию Протопопову, директору по продажам Individuum Павлу Иванову и менеджеру склада Артему Вахляеву – предъявили официальные обвинения. Суд отправил фигурантов под домашний арест.

По версии следствия обвиняемые "из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ". Дело возбуждено по статьям об организации деятельности экстремистской организации, участии в ней и вовлечении в ее деятельность.

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