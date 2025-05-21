Против палестинца из деревни Ар-Рам будет выдвинуто обвинение в том, что он убил свою израильскую сожительницу во время родов, после чего сжег ее тело и продал принадлежавший ей автомобиль.

По данным полиции, поступило сообщение об обнаружении сожженного тела молодой израильтянки. Согласно подозрениям, ее палестинский сожитель убил ее сразу после того, как она разрешилась от бремени, а младенец еще был соединен с ней пуповиной. Командир округа Иудеи и Самарии (ШАЙ) Моше Финчи сформировал специальную группу, которая работала в течение нескольких недель, сумев установить и задержать подозреваемого. "В ближайшие дни арестованному будет предъявлено серьезное обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении полиции.

Комментарии на портале "Вести Израиля" весьма эмоциональны:

"Когда их уже казнить будут, этих чикатил!!??? И когда уже наши девки перестанут встречаться с арабьем?!"

"Обвинения какие-то... Животное убило израильтянку, для наказания нужны только дерево и веревка. Мыло не нужно. И немного свиного жира, чтобы гурии носы воротили".

"Будет предъявлено. А может не будет. Суд может оправдать. Но человека уже записали в людоеды. Вы хоть немного думайте, граждане".

Между тем, Армия обороны Израиля ведет широкомасштабные наземные боевые действия на севере и юге сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона". За минувшую неделю ВВС Израиля провели волну предварительных атак, поразив более 670 террористических объектов ХАМАСа по всей Газе, чтобы сорвать приготовления противника и поддержать наземные операции. ВВС Израиля продолжают оказывать постоянную поддержку действующим наземным соединениям. ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов, демонтировал объекты террористической инфраструктуры на земле и под землей и в настоящее время проводит развертывание на ключевых позициях в Газе. ЦАХАЛ продолжит действовать против террористических организаций в Газе по мере необходимости, чтобы защитить израильских мирных жителей.