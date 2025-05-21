Baltijas balss logotype

Палестинец убил израильтянку-сожительницу во время родов и сжег 0 750

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Спецназ захватил злодея, с поличным.

Спецназ захватил злодея, с поличным.

В ближайшие дни арестованному будет предъявлено серьезное обвинение.

Против палестинца из деревни Ар-Рам будет выдвинуто обвинение в том, что он убил свою израильскую сожительницу во время родов, после чего сжег ее тело и продал принадлежавший ей автомобиль.

По данным полиции, поступило сообщение об обнаружении сожженного тела молодой израильтянки. Согласно подозрениям, ее палестинский сожитель убил ее сразу после того, как она разрешилась от бремени, а младенец еще был соединен с ней пуповиной. Командир округа Иудеи и Самарии (ШАЙ) Моше Финчи сформировал специальную группу, которая работала в течение нескольких недель, сумев установить и задержать подозреваемого. "В ближайшие дни арестованному будет предъявлено серьезное обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении полиции.

Комментарии на портале "Вести Израиля" весьма эмоциональны:

"Когда их уже казнить будут, этих чикатил!!??? И когда уже наши девки перестанут встречаться с арабьем?!"

"Обвинения какие-то... Животное убило израильтянку, для наказания нужны только дерево и веревка. Мыло не нужно. И немного свиного жира, чтобы гурии носы воротили".

"Будет предъявлено. А может не будет. Суд может оправдать. Но человека уже записали в людоеды. Вы хоть немного думайте, граждане".

Между тем, Армия обороны Израиля ведет широкомасштабные наземные боевые действия на севере и юге сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона". За минувшую неделю ВВС Израиля провели волну предварительных атак, поразив более 670 террористических объектов ХАМАСа по всей Газе, чтобы сорвать приготовления противника и поддержать наземные операции. ВВС Израиля продолжают оказывать постоянную поддержку действующим наземным соединениям. ЦАХАЛ уничтожил десятки террористов, демонтировал объекты террористической инфраструктуры на земле и под землей и в настоящее время проводит развертывание на ключевых позициях в Газе. ЦАХАЛ продолжит действовать против террористических организаций в Газе по мере необходимости, чтобы защитить израильских мирных жителей.

Читайте нас также:
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Заплатите штраф! Телефонные мошенники рассылают SMS от имени ДБДД
Россия демонстрирует рост взяточничества на фоне войны
Начальство в РФ не брезгует подношениями. Иконка видео
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Коррупция в ГПСС: пожарный получил взятку в виде карт на 500 евро
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию
Лидер банды управлял преступлениями из тюрьмы и пытался дестабилизировать колонию 673
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации
Обман, насилие и годы молчания: латвийки стали жертвами международной схемы эксплуатации 264
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике»
Что на самом деле произошло в Огре? Появились новые детали о печально известном «Титанике» 329
В 70 лет непросто пребывать в статусе гонимого. Иконка видео
Суд приравнял экс-президента Франции Саркози к фашистскому коллаборанту Петэну 184

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 95
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 155
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 172
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 370
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 229
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 149
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 95
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 155
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 172

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео