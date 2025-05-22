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Телефонные мошенники в Москве и регионах заставляют людей совершать ограбления 1 476

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Таким пакетом на поясе барышня пыталась убедить персонал в серьезности намерений.

Таким пакетом на поясе барышня пыталась убедить персонал в серьезности намерений.

На дело идут со страйкбольными гранатами и пакетиками чая.

В отделение микрокредитной организации на Пролетарском проспекте в Москве зашла девушка. Она подошла к сотруднице, приоткрыла верхнюю одежду и показала «пояс смертницы», из которого торчали провода (на нижнем видео). Незнакомка попросила открыть кассу, а затем требование повторил мужской голос из телефонной трубки — всё это время грабительница говорила по видеосвязи с неизвестным.

В кассе МФО наличных не нашлось, также денег не оказалось и у сотрудницы отделения — и девушка просто ушла ни с чем. На следующий день полиция задержала нападавшую — ей оказалась 23-летняя Алина Г. Она рассказала следователям, что сначала мошенники обманом выманили у неё 300 тысяч рублей, а потом убедили «сотрудничать со следствием»: заставили сделать муляж СВУ из пачек чая, изоленты и проводов и отправиться на ограбление в несколько МФО. Сейчас с Алиной работают следователи, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Похожая история произошла в Красноярском крае 16 мая. В Назарово девушка пришла на АЗС, также показала «пояс смертника» (на верхнем видео), а в это время из её телефона мужской голос требовал деньги из кассы. Сотрудники заправки нажали тревожную кнопку, полиция оперативно задержала грабительницу. Ею оказалась 22-летняя девушка. Она рассказала следователям, что с конца апреля ей звонили неизвестные и обманом выманили у неё 21 тысячу рублей. После этого мошенники запугали девушку, заставили изготовить муляж взрывчатки и пойти грабить заправку.

Ранее «База» писала, как в Уфе женщина совершила два подобных «удалённых» ограбления. За один день она осуществила налёт на 2 отделения МФО, угрожая сотрудникам страйкбольной гранатой. При этом в обоих случаях во время нападения она разговаривала по телефону с неизвестным, который по громкой связи угрожал взорвать офис.

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(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го мая

    Помойка BB, а разве это не относится к зарубежным новостям? Вы походу раздел попутали! И кстати, раз уж вы любители собирать и публиковать всякое дерьмо, то позвольте себе и ПРАВДУ латвийского криминала побольше писать! Телефонные мошенники в Латвии, как пример и т.д. у нас в стране криминального дерьма хватает по уши. Начиная с правительства!

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