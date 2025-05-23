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В голове Родины-Матери в Волгограде обнаружен труп ректора главного спортивного вуза РФ 1 1191

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2025
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Грандиозная скульптура доминирует над пейзажем бывшего Сталинграда.

Грандиозная скульптура доминирует над пейзажем бывшего Сталинграда.

68-летний ветеран легкой атлетики рискнул нелегальной экскурсией.

В Волгограде в голове скульптуры Вучетича «Родина-мать зовёт» на высоте больше 50 метров от земли найдено тело ректора Московской государственной академии физической культуры. Об этом сообщили 112 и "База".

68-летний профессор Николай Чесноков, по предварительным данным, был участником экскурсии по Мамаеву кургану. Проводится проверка. Следственный комитет сообщил, что смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера, передаёт V1.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти стал внезапный сердечный приступ, передает Oxu.Az.

По другой версии, профессор скончался из-за оторвавшегося тромба. Причем известно, что никаких тревожных предпосылок не было. Самочувствие Чеснокова ухудшилось уже непосредственно на вершине.

Согласно предварительным данным, Чесноков находился внутри скульптуры в рамках нелегальной экскурсии. Подобные посещения внутренних помещений монумента строго запрещены и представляют собой редкую, но существующую незаконную практику. Особенно рискованными считаются подъемы в верхнюю часть скульптуры - именно туда, где произошла трагедия.

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Местные источники сообщают, что самые отчаянные участники подобных экскурсий обычно стремятся подняться именно до головы монумента. Также существует возможность проникнуть внутрь меча скульптуры, однако это считается еще более опасным из-за подвижности конструкции. При этом сам подъем на "Родину-мать" - настоящее испытание. Для этого необходимо подняться на высоту 11-го этажа дома по бетонной лестнице в то время, пока скульптура нагревается из-за солнца. Вентиляции внутри также нет. Следовательно, внутри достаточно душно.

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Правоохранительные органы Волгограда проводят расследование обстоятельств гибели Николая Чеснокова и выясняют, кто организовал незаконное посещение внутренних помещений монумента.

Следственный комитет России сразу же заявил, что, по предварительным данным, смерть не насильственная, однако тело сначала не опознали. Позднее оказалось, что это был ректор МГАФК Николай Чесноков.

"КП-Волгоград" отмечает, что за считанные минуты до смерти ректор возложил цветы к Вечному огню.

Чесноков возглавил академию в 2023 году. Он мастер спорта по лёгкой атлетике. Вуз подтвердил информацию о его смерти.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го мая

    Мда уж.."Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен". А жизнь просто ставит такие постановки, что любой режисёр обзавидуется смыслам.🙄

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