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Драки чеченских подростков в Твери привели к конфликту Кадырова с Бастрыкиным 0 1277

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Когда-то Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин приятельствовали.

Когда-то Рамзан Кадыров и Александр Бастрыкин приятельствовали.

Конфликт начался, когда некий семиклассник написал в школьном футбольном чате откровенную похабщину.

В Грозном снова обеспокоены судьбой подростка из чеченской семьи за пределами республики. И речь снова идет о школьнике, которого арестовали после драки. Это уже второй случай – первый обернулся публичными обвинениями от Рамзана Кадырова в адрес руководства Следственного комитета и МВД.

3 апреля в тверском микрорайоне Мамулино произошла драка между учащимися школы № 52. О ней стало известно из рассказа сестры одного из участников конфликта – одиннадцатиклассника по имени Даниил. 5 апреля полиция и следствие объявили о начале проверок, в обоих случаях сославшись на информацию из соцсетей.

Через несколько дней в ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по уголовному делу "о противоправных действиях группы подростков в отношении школьников" в Твери. Тогда же стало известно, что расследование ведется по статье о хулиганстве. По версии следствия, двое подростков жестоко избили троих одиннадцатиклассников на улице – им потребовалась медицинская помощь.

10 апреля последовала первая официальная реакция из Грозного. Уполномоченный по права человека в республике Мансур Солтаев заявил, что по поводу задержания школьников из Чечни в Твери уже связался со следственными органами региона, а также с представителем главы республики (в Тверской области это Хасан Тарамов – КР).

Омбудсмен пожаловался, что "некоторые пользователи", по его мнению, "намеренно раздувают данный инцидент, провоцируя межнациональную рознь". Солтаев регулярно отчитывается о работе с обращениями от земляков, в том числе живущих в других регионах, но игнорирует нарушения в самой Чечне, о которых сообщают правозащитники и журналисты. И в этом случае, как отрапортовало госагентство "Грозный-Информ", чиновник "опроверг распространяемые в сети утверждения о бездействии республиканских властей" – при этом никаких подробностей произошедшего он не привел.

В конце апреля Солтаев опубликовал новое видеообращение по теме, сославшись на множество запросов от чеченцев. В отношении 16-летнего обучающегося тверской школы Абдурахима Хабуева возбуждено уголовное дело по второй части статьи о хулиганстве – она предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы, на время расследования несовершеннолетнего поместили под стражу, рассказал омбудсмен.

"Молодой мальчик подрался с другим мальчиком. Никаких таких конкретных побоев там нет. Кто не дрался в школе?" – отметил он.

В открытом доступе нет ни видео драки, ни других данных, которые позволяли бы независимо проверить заявления сторон. Возможно, такие материалы имеются у следствия, но оно не делится ими – вероятно, из-за участия несовершеннолетних. Очевидно, что дело уже приобрело политическую окраску – не в последнюю очередь с подачи Бастрыкина и Солтаева, которые заняли позиции по "национальному признаку".

Версии сторон конфликта

Существуют две неофициальные версии произошедшего между школьниками в Твери: одну представили родственники попавших в больницу подростков, другую – "группа поддержки" задержанных.

В первом случае утверждается, что конфликт начался еще в конце марта, когда некий семиклассник по имени Артем "написал в школьном футбольном чате откровенную похабщину про двух друзей из 11-го класса: Даниила и Дениса". Те "решили поговорить с обидчиком" на перемене. В ответ Артем якобы заявил, что устроит "разборки" и позовет чеченцев. 3 апреля, когда Денис, Даниил и их друг Ярослав выходили из школы, их встретил ученик девятого класса Рахим. Он якобы отвел парней за школу и сначала избил Дениса, а затем Даниила. Подростков разнял школьный охранник.

После этого разборки продолжились за пределами школы – на автобусной остановке "Спорткомплекс". Как утверждают родственники Дениса и Даниила, со стороны Рахима в них участвовали уже около 20 человек, в их числе был некий Юнус. Он якобы избил Ярослава и Даниила и потребовал от них извинений перед чеченским народом, которые записал на видео. Впоследствии Даниила и Дениса в госпитализировали Тверскую детскую областную больницу – у них черепно-мозговые травмы. В каком состоянии Ярослав, неизвестно.

Почему от пострадавших подростков требовали извинений перед чеченским народом, матери Даниила и Дениса (по информации тверских журналистов, их зовут Зарина и Эльвира) не объяснили. При этом они заявили, что в больнице их сыновьям поступают угрозы, а 4 апреля была новая "стрелка". Сестра Даниила утверждает, что та же толпа избила тогда еще одного его одноклассника, а "командовал" этим все тот же Юнус.

Из публикации в местной газете следует, что 16-летнего Абдурахима Хабуева арестовали еще 7 апреля сроком на два месяца. О возбуждении дела в отношении Юнуса – по данным обеих сторон конфликта, его фамилия Закриев – ничего не сообщается. Известно, что подросток – воспитанник Федерации кикбоксинга России, представлял Тверскую область на различных соревнованиях.

Абдурахим Хабуев, согласно открытым данным, тоже с детства занимается единоборствами, в частности, дзюдо. Сторонники подростка пишут, что он из "благополучной семьи, хорошо воспитанный и религиозный", а также жертвует деньги воюющим в Украине российским военным через фонд "Сибирская дивизия" – "несмотря на то, что его заработок невелик". О благосостоянии семьи юноши косвенно свидетельствует фотография, сделанная в домашних условиях.

Группа под названием "Свободу Хабуеву Рахиму" была создана в телеграме уже 8 апреля, через пять дней после драки. На момент публикации этого текста в ней состояли около 600 человек. Кто администрирует группу, неизвестно. Но авторы представили свою версию конфликта между учащимися тверской школы № 52.

Они утверждают, что одиннадцатиклассники в общем чате оскорбляли ислам, Аллаха, Коран и чеченскую нацию, спровоцировали этим "чеченских мальчишек" из девятого класса, сами "забили стрелку" и пришли на нее "толпой около 10 человек с холодным оружием против одного Рахима".

"В итоге Рахим в этой драке победил. Родители Даниила Гладышева и Дениса Бабурина написали заявление на чеченских ребят, сочинили много того, чего не было, и распространили это по всему интернету без каких-либо доказательств", – заявили авторы группы поддержки Хабуева.

В той же группе опубликовали скриншоты из футбольного чата тверских школьников. В переписке подростки действительно обсуждают драку с чеченцами: один из них пишет, что собирается взять нож, некоторые допускают оскорбительные шутки по национальному или религиозному признаку. На одном из скриншотов видна дата переписки – 25 марта.

Что именно произошло после первой драки за школой, сторонники Хабуева не уточняют, однако подчеркивают, что версия их оппонентов о массовом избиении на автобусной остановке не соответствует действительности: "Юнус там оказался, как и другие ребята с обеих сторон, которые побежали посмотреть, что происходит. Насилие было с обеих сторон, и начала это насилие другая сторона – то есть психологическое насилие, задевая честь и достоинство людей".

Сторонники задержанных школьников потребовали расследования по статьям о клевете, возбуждении ненависти и пропаганде экстремизма.

Таким образом, и следствие, и чеченский омбудсмен в своих заявлениях – намеренно или нет – обошли ряд важных деталей. Проявивший интерес к делу Бастрыкин не упомянул о возможных провокациях на национальной почве, а Солтаев свел массовую драку к стычке один на один. Кроме того, защищая Рахима Хабуева, в Грозном при этом вовсе не упоминают другого участника конфликта – Юнуса Закриева.

Видимость права против защиты своих?

Самый известный в России случай насилия за предполагаемое "оскорбление ислама" произошел в 2023 году в Чечне. Тогда в следственном изоляторе Грозного несовершеннолетний сын главы республики Адам Кадыров избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Примечательно, что Журавель был этапирован в Чечню по распоряжению все того же Бастрыкина – несмотря на то, что это противоречило нормам Уголовно-процессуального кодекса. Вместо наказания Адам Кадыров получил (и продолжает получать) государственные должности и награды.

Под конец 2024 года глава Чечни вступил в публичный конфликт с главами Следственного комитета и МВД России. Рамзан Кадыров заявил, что Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев "сидят не на своих местах". Причиной стала несговорчивость силовых ведомств и суда по делу подростка чеченского происхождения Романа (Муслима) Мурдиева, которого обвинили в нападениях на сверстников в Москве и поместили под домашний арест. Грозный активно пытался добиться изменения меры пресечения на не связанную с ограничением свободы, но безуспешно: по состоянию на май, Мурдиев остается под домашним арестом, недавно Солтаев заявил, что юноше разрешили продолжить обучение в онлайн-формате.

Конфликты между главой Чечни и руководителями Следственного комитета и МВД возникали и раньше. Один из самых известных произошел в 2015 году. Тогда ставропольские полицейские провели операцию в Грозном и застрелили жителя республики, подозреваемого в совершении преступления. По официальной версии, он оказал сопротивление. После этого Рамзан Кадыров приказал подконтрольным силовикам: "Если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или ставропольчанин – открыть огонь на поражение".

Заметно сговорчивее власти Чечни и федеральные силовики ведут себя в случаях политических преследований или конфликтов, связанных с "традициями". В таких делах кадыровцы могут действовать на "чужой территории" – и при этом они, как правило, не встречают противодействия со стороны государственных структур РФ.

Вот лишь несколько примеров. В 2015 году в Москве застрелили оппозиционера Бориса Немцова – по делу были осуждены бывшие силовики из Чечни. В 2022 году люди, которые действовали от имени МВД по республике, похитили в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву – мать братьев Янгулбаевых, оппозиционных критиков Рамзана Кадырова. В 2023 году при участии чеченских полицейских в Санкт-Петербурге задержали Седу Сулейманову, сбежавшую от семьи, – ее насильно вернули на родину, девушку могли убить. Ни один из этих случаев так и не был полноценно расследован российскими правоохранительными органами.

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