Против публициста Александра Невзорова (1958) и его супруги Лидии (1973) в России возбуждено уголовное дело о финансировании "экстремистской" деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК). Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Поводом для возбуждения дела стали размещенные Александром и Лидией Невзоровыми в неназванном мессенджере ссылки для "сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им".

В июле 2024 года семья Невзоровых была признана "экстремистским объединением". Суд запретил его деятельность и постановил изъять имущество семьи Невзоровых. В результате государству были переданы земельный участок в поселке Лисий Нос под Петербургом, жилой дом и квартира тещи Невзорова – блокадницы Наталии Колесниковой.

Александр Невзоров выступает против полномасштабного вторжения России в Украину и резко критикует российские власти. В марте 2022 года он уехал из России, а в апреле того же года Минюст России включил его в реестр "иностранных агентов".

В феврале 2023 года Невзоров был заочно приговорен к восьми годам колонии по статье о "фейках" про российскую армию. В апреле 2024 года против него было возбуждено еще одно дело — об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" (статья 330.1 УК).

Ранее журналист, бывший депутат Государственной думы отрекся от Петербурга во время концерта в США. Невзоров выступал Брайтон-Бич в Нью-Йорке - и заявил, что не считает больше Санкт-Петербург своей родиной и не вернется «в оскверненное место». Также журналист, по словам очевидцев, назвал орденом полученный в 2022 году украинский паспорт. Русский язык, на котором вел программу, Невзоров отказался считать собственностью России.