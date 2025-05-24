В Париже найден бюст фронтмена The Doors Джима Моррисона, украденный с его могилы в 1988 году. Речь идет о статуе из белого мраморa работы хорватского скульптора Младена Микулина; ее установили на кладбище Пер-Лашез в июле 1981 года - в 10 годовщину смерти музыканта.

Со временем бюст разрисовали граффити, отломали нос и повредили рот. В таком состоянии он был украден и в таком же найден полицейскими. Примечательно, что их находка случайна, бюст обнаружился во время совершенно постороннего дела о мошенничестве. Кто его украл и где хранил - власти не разглашают, хотя сам факт обнаружения бюста подтвердили в соцсетях.

Вернут ли находку на могилу музыканта, тоже пока неизвестно. Руководство кладбища Пер-Лaшез сообщило, что не получало на этот счет никаких уведомлений.

Джим Моррисон (1943–1971) был включен журналом Rolling Stone в сотню величайших вокалистов планеты. Он и сегодня остается культовой фигурой рок-музыки.

По официальной версии, Джим Моррисон умер около 5 часов утра 3 июля 1971 года в IV округе Парижа в ванной комнате съёмной квартиры дома № 17 на улице Ботрейи от сердечного приступа. По словам его старого друга Алена Роне, специально приехавшего в Париж для встречи с Моррисоном, за день до смерти тот выглядел неважно и жаловался на плохое самочувствие. Они прогулялись по городу, купили в магазине кулон для Памелы и зашли в кафе, где пообедали. После этого посетили киномагазин и взяли несколько плёнок. Во время прогулки у Моррисона несколько раз сильно кружилась голова и случилось несколько приступов икоты. Около 17 часов они вернулись назад в квартиру музыканта. Посидев в гостях ещё час, Роне покинул друга, оставив его в одном из парижских кафе, и направился на важную встречу. В кафе Моррисон заказал себе три бутылки пива; выпив их, около 19 часов он отправился в кино с Памелой Курсон. Они посмотрели фильм и около 22 часов вернулись в свою квартиру. Около часа ночи 3 июля Курсон и Моррисон приняли героин. Однако годы злоупотребления алкоголем и наркотиками сильно подорвали его здоровье, и около 3:30 утра у спящего Моррисона от слишком большой дозы героина начались сильные конвульсии и рвотные реакции. Курсон удалось привести его в чувство, и она предлагала ему позвонить в скорую помощь, но Моррисон отказался. Вслед за этим Курсон ушла спать. Что происходило дальше — неизвестно, но около 5 часов утра Курсон обнаружила Моррисона в ванной комнате в горячей воде, он уже не дышал. После приезда скорой помощи и полиции на полу ими были обнаружены следы того, что Моррисона перед смертью сильно рвало кровью, а на его лице присутствовали следы носового кровотечения.

Среди вариантов назывались героиновая передозировка в мужском туалете парижского клуба Rock-n-Roll Circus или в соседнем кабаре Alcazar (версия Джерри Хопкинса и Дэнни Шугермана), самоубийство, инсценировка самоубийства службами ФБР, которые тогда вели активную борьбу с участниками движения хиппи и прочее. Вокруг его смерти до сих пор ходят слухи. Британская рок-певица Марианна Фейтфулл в 2014 году заявила, что наркоторговец и её бывший бойфренд Жан де Бретей несёт ответственность за смерть Джима Моррисона; по словам Фейтфулл, де Бретей дал певцу героин, действие которого было слишком сильным, и это стало причиной смерти Моррисона. Она заявила, что тогда де Бретей «пришел к Моррисону, чтобы повидаться с ним, и убил его». Фейтфулл при этом выразила уверенность в том, что это был несчастный случай. Единственный человек, который видел смерть певца, — подруга Моррисона Курсон. Она скончалась от передозировки наркотиков три года спустя.

Джим Моррисон похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез. Его могила стала местом культового поклонения фанатов, исписывающих соседние могилы надписями о своей любви к кумиру и строчками из песен The Doors.

В 1978 году был выпущен альбом An American Prayer: незадолго до смерти Моррисон надиктовал свои стихи на магнитофон, а музыканты The Doors наложили на стихи музыкальное сопровождение.

Песня «The End» вошла в фильм Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979).

«Я вижу себя огромной огненной кометой, летящей звездой. Все останавливаются, показывают пальцем и шепчут в изумлении „Посмотрите на это!“. А потом — фьють, и меня уже нет. И больше они никогда не увидят ничего подобного и никогда не смогут меня забыть. Никогда» — Джим Моррисон

Моррисон входит в так называемый «Клуб 27»; по свидетельству Кригера и Денсмора, когда участники The Doors обсуждали смерти Джими Хендрикса и Дженис Джоплин, Моррисон обронил: «Возможно, вы пьёте с „номером три“».