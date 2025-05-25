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Процесс Пи Дидди: шокирующие находки из его дома за 40 000 000 долларов 2 917

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Процесс Пи Дидди: шокирующие находки из его дома за 40 000 000 долларов

Знаменитый шоумен занимался сексуализированным насилием.

В Нью-Йорке продолжаются слушания слушания по делу Шона Комбса. Против медиамагната выдвинуто много обвинений — в списке преступлений торговля людьми, принуждение к интимной связи, насилие, наркотики и еще много чего. В этой скандальной истории фигурирует много известных имен, как и среди пострадавших.

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Например, Джастин Бибер с трудом справляется с воспоминаниями юности, когда он был вхож в компанию Дидди. А девушка рэпера в суде рассказывала, как тоже стала жертвой насилия — ее принуждали участвовать в сексуальных вечеринках.

По словам певицы, продюсер не раз жестоко ее избивал, контролировал каждый шаг, следил за ее тратами, мог забирать вещи, если девушка оказывалась виноватой в чем-то. Но одним из самых тяжелых эпизодов Кэсси называет момент, когда спустя год после начала отношений он привел ее на первую сексуальную вечеринку. Там певица, по приказу Дидди, должна была вступать в интимную связь с мужчинами из эскорта. Сам Комбс наблюдал за происходящим.

«Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной», — сказала Кэсси в зале суда. Эти вечеринки больше всего потрясают публику. На них женщин накачивали наркотиками, а чтобы никто не мог сбежать, все двери запирались на ключ. Иногда жертвами становились даже несовершеннолетние. Детали этих извращенных развлечений присяжные уже успели услышать, теперь в суде рассматривают снимки, сделанные в тайной комнате в доме Комбса.

При обыске в особняке, стоимостью 40 000 000 долларов была найдена комната, где он хранил реквизит к своим вечеринкам. В помещении нашли штурмовые винтовки AR-15, секс-игрушки, коробки с обувью на платформе и десятки бутылочек детского масла.

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Прокуроры утверждают, что 55-летний Комбс использовал детское масло на своих секс-вечеринках.

«Следователи обнаружили 25 бутылок детского масла и 31 бутылку интимной смазки. По утверждению прокуроров, Комбс использовал все это на своих вечеринках, которые называл Freak Offs», — пишет DailyMail.

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(2)
  • lg
    lo gos
    25-го мая

    О Господи я думал обнаружили 25 отрубленных голов, а тут масло какое-то, Что за херня ?

    4
    4
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    PDD? ПДД? Правила Дорожного Движения? (trollface)

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