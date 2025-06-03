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Он помогал латвийцам смотреть «Первый канал»: полиция задержала телемастера 9 1420

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2025
BB.LV
Он помогал латвийцам смотреть «Первый канал»: полиция задержала телемастера

В конце мая Государственная полиция задержала некое лицо, обеспечивавшее всем желающим просмотр российских телеканалов.

Задержанный, 1982 года рождения, за вознаграждение предоставлял клиентам категорически запрещенный доступ к российскому телевидению, сообщили в Государственной полиции.

Телемастер подключал население к таким каналам, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия РТР / RTR Планета», «НТВ Мир», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Russia Today», трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета электронных СМИ.

Для предоставления телевизионных услуг подозреваемый создал систему совместного использования код-карт для телевизионного сигнала, благодаря чему с помощью одной легальной карты доступа телепрограммы на протяжении нескольких лет получали более 400 домохозяйств по всей Латвии.

В полиции обещают продолжить искать распространителей передач с Соловьевым, Якубовичем, Малаховым и пр. А именно: Государственная полиция будет усиливать контрольные мероприятия в местах публичных развлечений — кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.

Национальный совет электронных СМИ также поставил ограничение незаконного распространения контента в Латвии в число своих стратегических приоритетов. Еженедельно проводятся проверки в интернете, выявляются факты незаконной ретрансляции программ, предпринимаются соответствующие ограничительные меры.

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#тв #санкции против россии
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(9)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июня

    Хутор-Гетто. Хутор ТВ вызывает стойкое блевотное. Смотрите дальше свое Высер ТВ. Есть много способов смотреть "запрещенное" тв.

    Предлагаю оснастить бусики спец техникой для поиска "запрещенного" и катать по всей Риги и по Латвии. Найденную технику сжигать, людей в подвал Гестапо

    20
    0
  • Д
    Дед
    3-го июня

    Памятник человеку нужно поставить, при жизни! Один из немногих защищал право человека на получение информации, записанное в Конституции Латвии и конвенции по правам человека. Ни один запрещающий закон Латвии не может противоречить Конституции и конвенции по правам человека. Арестовывать этого человека - преступление!

    59
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го июня

    Это анекдот?! Полиция в Латвии занимается отловом любителей Якубовича?! Ну тогда я спокоен за эту страну - иду покупать венок "Покойся с миром"...

    86
    5
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    3-го июня

    Такая у нас полиция, ещё пару лет назад ходили по маркетам и доблестно набрасывались на тех, кто не одел маску, сильные люди!

    28
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    3-го июня

    И да, у меня жена латышка, лет семь назад ещё смотрела какие-то лат. программы, теперь смотрит нетфликс, ВВС и со мной запрещёнку 😁

    68
    2
  • З
    Злой
    Тото Кутунио
    3-го июня

    Молодцы уважение!

    14
    1
  • П
    Процион
    3-го июня

    Latvijas Republikas Satversme VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības 100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Конституция Латвийской Республики Глава 8. Основные права человека. 100. Каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена.

    70
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    3-го июня

    Не надо быть теле мастером, просто интернет телевидение.

    75
    3
  • З
    Злой
    3-го июня

    Бу-га- га ну не ес гуано смотреть же!

    67
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