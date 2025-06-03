Он помогал латвийцам смотреть «Первый канал»: полиция задержала телемастера

В конце мая Государственная полиция задержала некое лицо, обеспечивавшее всем желающим просмотр российских телеканалов.

Задержанный, 1982 года рождения, за вознаграждение предоставлял клиентам категорически запрещенный доступ к российскому телевидению, сообщили в Государственной полиции.

Телемастер подключал население к таким каналам, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия РТР / RTR Планета», «НТВ Мир», «ТВ Центр», «РЕН ТВ», «Russia Today», трансляция которых запрещена на территории Европейского союза в соответствии с решениями Совета ЕС и Национального совета электронных СМИ.

Для предоставления телевизионных услуг подозреваемый создал систему совместного использования код-карт для телевизионного сигнала, благодаря чему с помощью одной легальной карты доступа телепрограммы на протяжении нескольких лет получали более 400 домохозяйств по всей Латвии.

В полиции обещают продолжить искать распространителей передач с Соловьевым, Якубовичем, Малаховым и пр. А именно: Государственная полиция будет усиливать контрольные мероприятия в местах публичных развлечений — кафе, барах, салонах красоты, гостиницах.

Национальный совет электронных СМИ также поставил ограничение незаконного распространения контента в Латвии в число своих стратегических приоритетов. Еженедельно проводятся проверки в интернете, выявляются факты незаконной ретрансляции программ, предпринимаются соответствующие ограничительные меры.