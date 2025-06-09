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Семья подсанкционного Порошенко во время войны скупила 120 000 га земли 1 729

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Компании Порошенко сделали землю недоступной для фермеров и миллионов простых украинцев, – эксперт.

Компании Порошенко сделали землю недоступной для фермеров и миллионов простых украинцев, – эксперт.

Движение «Чесно» назвало такие действия рейдерством, махинациями с природными ресурсами, политической коррупцией.

Олигарх Порошенко агрессивно скупает наиболее плодородную землю, создавая ее дефицит и монополию. В результате миллионы украинцев уже не могут приобрести собственный участок из-за космических цен. В западных странах подобные действия наказываются законом, пишет телеграм-канал "Украина 24/7".

«Сегодня Порошенко задает цены на землю для всей страны с выгодой для собственного кармана. Так, его семья уже владеет более 120 тысяч гектаров земли и продолжает активно скупать лучшие участки. Этот «сивочолый» олигарх убил любую возможность украинца быть хозяином на собственной земле. Это классическое злоупотребление. Примечательно, что скупает Порошенко землю с помощью сына Алексея, который скрывается от мобилизации в Лондоне», - пишет эксперт Петр Олещук.

Как известно, во время каденции Порошенко на посту президента тысячи гектаров земель, арендованных фермерами, были переоформлены на его компании, несмотря на действующие договоры аренды. Тогда движение «Чесно» назвало такие действия Порошенко рейдерством, махинациями с природными ресурсами, политической коррупцией, а самое главное – злоупотреблением властью.

«Поэтому правоохранители должны немедленно расследовать злоупотребления компаниями Порошенко – массовую скупку земли. Потому что, если мы позволим одному политику-олигарху определять, сколько стоит украинская земля – завтра он будет определять, кто из украинцев вообще имеет право на ней жить», – резюмировал Петр Олещук.

Как известно, Порошенко в 2024 году получил доходов на 4,6 миллиардов грн. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенном 2021 году. На политика наложены санкции за ущерб национальным интересам.

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(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го июня

    Одним словом Параша...

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