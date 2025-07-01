Baltijas balss logotype

Тайванец лишился ног и сел в тюрьму за попытку страхового мошенничества 0 544

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Недалекие господа фиксировали свои приключения.

Недалекие господа фиксировали свои приключения.

Злоумышленники хотели получить 1,4 миллиона долларов.

Самый «отмороженный» план по обману страховых компаний: тайванец специально отморозил ноги, чтобы получить миллион долларов. В итоге ноги пришлось ампутировать, а он сам не получил ни цента.

По данным китайских СМИ, жителю Тайваня по имени Чжан и его другу Ляо на ум пришла «отличная идея», как можно подзаработать. Они оформили на Чжана несколько страховых полисов и решили обморозить его конечности до критического состояния. За это парни планировали получить выплату в 1,4 миллиона долларов.

Так и поступили. Парни закупили сухой лёд и поехали домой к Ляо. Насыпали лед в ведро, Чжан засунул туда босые ноги, а друг привязал его стяжками к стулу, чтобы тот не смог выбраться, когда станет невмоготу. Так Чжан просидел во льду 10 часов — с двух часов ночи до полудня.

В итоге Чжан ожидаемо получил обморожение, некроз, и всё закончилось ампутацией двух ног. Более того, сам план также не удался: хотя в больнице и записали, что парень обморозил конечности во время поездки на мотоцикле, ни копейки за свою затею Чжан не получил. Дело в том, что страховые компании заметили несостыковки в словах мошенника и подали на него в полицию. При этом одна компания сначала выплатила Чжану около 8 тысяч долларов, но вернула свои деньги обратно, когда обман раскрылся.

На этом проблемы парней не закончились: уже 26 июня 2025 года Верховный суд Тайваня признал обоих участников схемы виновными в мошенничестве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Чжану впаяли срок в 2 года, а его сообщнику Ляо в 6 лет.

Читайте нас также:
#тайвань
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
Квадроцикл в цветах флага РФ и с буквой Z? Полиция выходку рижанина не оценила
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В организме погибшего зимой в Резекненском крае двухлетнего мальчика обнаружен алкоголь
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
В итальянском аэропорту Бергамо мужчину засосало в двигатель самолета
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Глава МВД: нелегалов будет больше, они становятся агрессивнее, не исключено применение оружия
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла
Рижанка четыре года не платила за квартиру: оказалось, она давно умерла 1388
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц
Латвийская фирма снабжала армию агрессора и отмывала миллионы. СГБ определила виновных лиц 5 986
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку
В деле погибшего зимой под Резекне ребенка обвинить могут мать и бабушку 297
Полиция выясняет личность человека на фото
Полиция выясняет личность человека на фото 1 548

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 21
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 44
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 71
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 60
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Дом и сад
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже 63
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 21
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 44
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео