Самый «отмороженный» план по обману страховых компаний: тайванец специально отморозил ноги, чтобы получить миллион долларов. В итоге ноги пришлось ампутировать, а он сам не получил ни цента.

По данным китайских СМИ, жителю Тайваня по имени Чжан и его другу Ляо на ум пришла «отличная идея», как можно подзаработать. Они оформили на Чжана несколько страховых полисов и решили обморозить его конечности до критического состояния. За это парни планировали получить выплату в 1,4 миллиона долларов.

Так и поступили. Парни закупили сухой лёд и поехали домой к Ляо. Насыпали лед в ведро, Чжан засунул туда босые ноги, а друг привязал его стяжками к стулу, чтобы тот не смог выбраться, когда станет невмоготу. Так Чжан просидел во льду 10 часов — с двух часов ночи до полудня.

В итоге Чжан ожидаемо получил обморожение, некроз, и всё закончилось ампутацией двух ног. Более того, сам план также не удался: хотя в больнице и записали, что парень обморозил конечности во время поездки на мотоцикле, ни копейки за свою затею Чжан не получил. Дело в том, что страховые компании заметили несостыковки в словах мошенника и подали на него в полицию. При этом одна компания сначала выплатила Чжану около 8 тысяч долларов, но вернула свои деньги обратно, когда обман раскрылся.

На этом проблемы парней не закончились: уже 26 июня 2025 года Верховный суд Тайваня признал обоих участников схемы виновными в мошенничестве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Чжану впаяли срок в 2 года, а его сообщнику Ляо в 6 лет.