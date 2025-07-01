Вчера спасатели более 50 раз выезжали на ликвидацию разрушений

Во всех случаях требовалась помощь по распилу сломанных деревьев. В четырех случаях в Риге - на ул. Морес, ул. Твайконю, ул. Озолу и ул. Кастранес - сломанные деревья упали на легковые автомобили, а в Янюупе Олайнского края - на хозяйственную постройку.

На улице Лачплеша в Екабпилсе дерево грозило упасть на жилой дом. Пожарные-спасатели эвакуировали из дома двух человек, со двора были отогнаны два автомобиля, после чего дерево спилили, чтобы устранить опасность.

В остальных случаях сломанные деревья упали на проезжую часть дороги или тротуар. Больше всего вызовов было по Риге и Рижскому району - 33, в Земгале было получено шесть вызовов, в Латгале - семь, а в Видземе - два.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 107 вызовов: 17 на тушение пожаров, 67 на спасательные работы, еще 23 вызова были ложными.

Минувшей ночью поступил вызов на улицу Райня в Лудзе, где в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома у дымохода горела стена на площади десять квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировался один человек, еще одного эвакуировали пожарные.