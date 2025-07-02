Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала о Черкизоне, знаменитом рынке лужковской Москвы. Как и в проекте 2010 года «Одноразовые люди», сюжет строится на том, как персонаж со стороны, в силу трагических обстоятельств вовлеченный в жизнь торгового монстра, оказывается в самом настоящем аду. В этом государстве, просуществовавшем почти 20 лет, были не только свои рабы, публичные дома, карательные органы и кладбище, но и своя валюта...

Новый документальный сериал онлайн-кинотеатра Okko покажет и оборотную сторону этого явления, полную гламура и запаха дорогих духов. И название у него соответствующее — «Черкизон. Ад и Рай новой России». А одним из главных героев станет Тельман Исмаилов, бизнесмен, филантроп, чья империя держалась как раз на рынке-гиганте.

Исмаилов любил жить богато и напоказ. Многим до сих пор памятны сюжеты об открытии его «семизвездного» отеля в Турции, которое почтили своим присутствием не только мэр Лужков с супругой, но и Шэрон Стоун, Ричард Гир, Мерайя Кэри, Том Джонс, где пела отечественная попса в «золотом составе». Исмаилов вообще благоволил к нашим поп-звездам, не раз заявлявшим о том, сколь горды они дружбой с этим человеком.

В сериале появятся реальные участники тех событий: Авраам Руссо, Лада Дэнс, Маша Распутина, участник группы «Экс-ББ» Гия Гагуа, продюсер Иосиф Пригожин. Автором сценария и режиссером трехсерийного проекта стал питерский кинодокументалист Вадим Ватагин.

«Это хорошее напоминание о том, к чему приводят быстрые, разительные перемены в политике и социуме. Есть повод задуматься, хотим ли мы в нашей жизни подобных перемен и какую цену готовы за это заплатить», — говорит продюсер Владимир Тодоров.

На ноябрь 2015 года Т.Исмаилов фигурантом судебных исков банков о признании его банкротом. В декабре 2015 года решением Арбитражного суда Московской области признан банкротом, став первым банкротом по новому Закону о банкротстве граждан из участников списка Forbes; в отношении него было открыто конкурсное производство.

В марте 2017 года вновь был признан банкротом, решением Арбитражного суда Московской области; была открыта процедура реализации его имущества.

По данным источника «Коммерсанта», в 2019 году на Исмаилова в Швейцарии было заведено уголовное дело по трём статьям (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Впоследствии все дела в Швейцарии Исмаилов выиграл. Также, по данным источника «Коммерсанта», в 2019 году из-за долгов Исмаилова было арестовано казино его сына Алекпера в Черногории; долг был взыскан по требованию группы компаний ВТБ. В ноябре 2021 года было заведено новое уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Ущерб от этих действий составил более $ 185 000 000. По версии следствия, Исмаилов занял эту сумму у банка, а потом, чтобы не отдавать, переписал квартиры и дома на родственников, после чего запустил процедуру банкротства.

Кроме того, по данным следствия, в январе 2004 года Тельман Исмаилов в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым под обманным предлогом обеспечил приезд эстрадного исполнителя Авраама Руссо в московский ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался и избивался. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все свои концерты и вступить с ним в договор на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые вывезли артиста в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали сутки, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова.