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Мечта неотложки — заработать немножко: жители Латвии с паспортами РФ заплатят по 200 евро 5 4908

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Служащие неотложки демонстрируют навыки оказания помощи.

Служащие неотложки демонстрируют навыки оказания помощи.

ФОТО: LETA

Кабинет министров ЛР рассмотрел поправки к указателю цен платных услуг Службы неотложной медицинской помощи.

Вроде ничего существенного: "Необходимо внести технические уточнения". К примеру, помощники врачей теперь обойдутся электронными документами о наличии соответственной специальности. На каждую машину неотложки полагается 2 помощника врача, плюс водитель. А за год государство намерено получить с населения за услуги скорой — 912 416 евро.

«Скорая» выезжает за деньгами

Платные услуги составляют менее 1% оборота Службы неотложной медицинской помощи — госдотация за год составляет 121 212 137 евро, причем зарплата сотрудников — 107 965 188 евро, приобретаемые Службой товары и услуги — 11 643 404 евро.

Вроде бы на этом фоне можно было бы не мелочиться — однако медицинское начальство решило, что нужно взыскивать 91,52 евро за "вызов бригады неотложной медицинской помощи к лицу для оказания медицинской помощи, которая не рассматривается как неотложная".

В течение года запланировано 920 подобных вызовов.

Еще 830 вызовов рассчитали для пациентов, "которые не получают из государственного бюджета оплачиваемые услуги ухода за здоровьем". Здесь имеются в виду граждане РФ — с каждого такого вызова намереваются взимать 198,93 евро.

И консультация реанимационной бригады

Скорая может осуществить также транспортировку пациента в ближайший стационар для предоставления медицинских услуг, по просьбе больного, если у того отсутствуют противопоказания — предполагается, что в течение года такое желание возникнет у 250 человек, стоить это им будет 92,67 евро.

Средствами государственной медицины может быть создан передвижной медпункт на частном мероприятии — это стоит 255,47 евро. Возможен также вызов для консультации реанимационной бригады со врачом–специалистом — за 163,50 евро В ЧАС!

11 июля должно пройти общественное обсуждение правил, оно предполагается в удаленном режиме. Ответственные лица — заместитель государственного секретаря Министерства здоровья Борис Книгин и старший эксперт Департамента отраслевого бюджетного планирования Игорь Белов.

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#скорая помощь
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(5)
  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    Один вопрос? Только для граждан РФ? Или хохлы тоже будут платить, попахивает дискриминацией. Давай дальше, все кто не граждане будут платить, в Европе этому подходу будут рады

    31
    11
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го июля

    Пишите правильно, - Ответственные лица — заместитель государственного секретаря Министерства здоровья БорисС КнигинС и старший эксперт Департамента отраслевого бюджетного планирования ИгорьС БеловС.

    31
    6
  • A
    Anim
    3-го июля

    Надо же, bb.lv предупреждает: сначала подумай, потом пиши?

    А чем вы думаете, прежде чем печатать эту херню с таким заголовком?

    BB уже желтее делфятника...

    95
    7
  • E
    Elena
    3-го июля

    Зачем писать такие провокационные статьи? С таким кричащим заголовком и без уточнений внутри. Здесь не имеет значение гражданство. Лица с гражданством третьих стран, не имеющие постоянного вида на жительство. Лица, проживающие на территории Латвии с постоянным видом на жительство в Латвии "получают из государственного бюджета оплачиваемые услуги ухода за здоровьем".

    110
    7
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    как я понял , бабки будут брать только с граждан РФ???? гражданам других стран будут приплачивать ??? это было бысмешно , если бы не было так грустно !!! местечковый маразм широко шагает по стране !!!

    95
    4
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