Вроде ничего существенного: "Необходимо внести технические уточнения". К примеру, помощники врачей теперь обойдутся электронными документами о наличии соответственной специальности. На каждую машину неотложки полагается 2 помощника врача, плюс водитель. А за год государство намерено получить с населения за услуги скорой — 912 416 евро.

«Скорая» выезжает за деньгами

Платные услуги составляют менее 1% оборота Службы неотложной медицинской помощи — госдотация за год составляет 121 212 137 евро, причем зарплата сотрудников — 107 965 188 евро, приобретаемые Службой товары и услуги — 11 643 404 евро.

Вроде бы на этом фоне можно было бы не мелочиться — однако медицинское начальство решило, что нужно взыскивать 91,52 евро за "вызов бригады неотложной медицинской помощи к лицу для оказания медицинской помощи, которая не рассматривается как неотложная".

В течение года запланировано 920 подобных вызовов.

Еще 830 вызовов рассчитали для пациентов, "которые не получают из государственного бюджета оплачиваемые услуги ухода за здоровьем". Здесь имеются в виду граждане РФ — с каждого такого вызова намереваются взимать 198,93 евро.

И консультация реанимационной бригады

Скорая может осуществить также транспортировку пациента в ближайший стационар для предоставления медицинских услуг, по просьбе больного, если у того отсутствуют противопоказания — предполагается, что в течение года такое желание возникнет у 250 человек, стоить это им будет 92,67 евро.

Средствами государственной медицины может быть создан передвижной медпункт на частном мероприятии — это стоит 255,47 евро. Возможен также вызов для консультации реанимационной бригады со врачом–специалистом — за 163,50 евро В ЧАС!

11 июля должно пройти общественное обсуждение правил, оно предполагается в удаленном режиме. Ответственные лица — заместитель государственного секретаря Министерства здоровья Борис Книгин и старший эксперт Департамента отраслевого бюджетного планирования Игорь Белов.