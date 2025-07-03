Санкции в действии: какие товары задерживают на границе Латвии и как их прячут

Из-за введённых санкций против России и Беларуси в первом полугодии этого года таможня в 1055 случаях запретила перемещение товаров на экспорт или импорт, сообщил в четверг в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заместитель генерального директора Службы государственных доходов (СГД), директор Таможенного управления Раймонд Зукулс, пишет LETA.

Он также отметил, что за три года с момента введения санкций против России и Беларуси в общей сложности примерно в 8500 случаях была приостановлена таможенная процедура в сфере экспорта и импорта.

"Пропорция значительно в пользу экспорта", — сказал Зукулс, добавив, что в девяти из десяти случаев речь идёт о попытках вывоза товаров в Россию или Беларусь.

В основном пытаются вывезти в РФ и Беларусь электрооборудование, запасные части, а также различные материалы. Одновременно из стран, подпадающих под санкции, пытаются ввести древесину и изделия из дерева, включая фанеру и шпонированные материалы, указал Зукулс.

Он добавил, что санкции пытаются обойти, декларируя товары под другим кодом, указывая ложную информацию о получателе или отправителе товаров, а также пряча запрещённые товары в грузах с разрешёнными.

Зукулс также сообщил, что в этом году было начато около 100 уголовных процессов по делам о нарушении санкций против России и Беларуси, а с 10 июня этого года также применяются административные процессы — до сих пор возбуждено около 20 дел.