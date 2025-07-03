Сотрудница маникюрного салона в Межциемсе пережила жуткую ситуацию

В одном из маникюрных салонов в Межциемсе сотрудница пережила жуткую ситуацию, сообщает сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ). В момент, когда она занималась клиенткой и думала, что вошёл какой-то знакомый, в помещение ворвался вооружённый мужчина, поспешно забрав деньги и мобильный телефон клиентки.

У маникюрного салона в Межциемсе сейчас всё спокойно. Однако ещё днём ранее местные жители наблюдали здесь активные действия правоохранителей, поскольку в салоне красоты произошло ограбление.

"Я только полицию видела. И слышала мужские голоса, потому что живу прямо над салоном. Я даже не обратила внимание, у нас тут всякие наркоманы ходят. Пьют, сидят напротив моих окон – я даже внимания не обращаю. Поэтому, что там было, не знаю. Знаю только, что вроде телефон... но это просто слухи", – говорит местная жительница.

Передача Degpunktā связалась с сотрудницей салона Валентиной, которая в момент ограбления находилась внутри с клиенткой. За 10 лет работы салона она впервые столкнулась с подобной ситуацией. Грабитель успел забрать несколько вещей.

"У моей клиентки рабочий телефон, у меня – деньги из кассы. [Degpunktā: Крупная сумма была?] 45 евро. [Degpunktā: Но, наверное, всё равно это заработано за день.] Ну конечно. Выглядел он как какой-то наркоман. Такое серое, бледное лицо. Может, наркоман или недавно освобождённый заключённый", – рассказала сотрудница салона.

"Ему хватило двух минут, чтобы всё это сделать. Ещё сумочки были, можно было что-то взять, но он как-то быстро. Он угрожал, что будет стрелять. Мы даже не знали – кричать или не кричать. Полностью были в растерянности, не знали, как поступить. Главное, что полиция приехала", – отметила Валентина.

По факту происшествия начат уголовный процесс, полиция продолжает расследование. Известно, что злоумышленник угрожал предметом, похожим на оружие.