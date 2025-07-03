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Суд в Добеле назначил реальный срок за убийство щенка 1 1042

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Суд в Добеле назначил реальный срок за убийство щенка
ФОТО: pixabay

Земгальский районный суд в Добеле приговорил мужчину к трём месяцам лишения свободы за убийство щенка, назначил пробационный надзор сроком на год и шесть месяцев, а также лишил права держать животных всех видов на три года, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Благодаря активности и неравнодушию пользователей социальной сети Reddit были собраны достаточные доказательства, и в апреле прокурор передал дело в суд.

Зимой 2024 года пользователь Reddit под псевдонимом "heil_cheese" опубликовал фотографию, на которой видно тело щенка, лежащее в луже крови на снегу.

На снимке также был изображён поднятый вверх большой палец, что можно расценить как выражение отношения к содеянному. В переписке с одним из пользователей мужчина признался, что убил щенка.

В переписке с другими пользователями обвиняемый интересовался, какое наказание может грозить за такой поступок, не скрывал причины убийства собаки и делился планами уехать из Латвии. Мужчина якобы решил убить собаку жестоким способом и опубликовать это в интернете, поскольку пса вырвало в его машине.

Кроме того, обвиняемый раскрыл личные детали, которые позволили его идентифицировать и установить возможное местонахождение.

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#животные #суд
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(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    6-го июля

    Слабенькое наказание какое то!

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