Как сообщило столичное руководство, в текущем году ремонтные работы планируются более чем на 200 объектах.

В частности, предполагается продолжить строительство четвертой очереди Южной магистрали – закончить работы получится не ранее 2027 года. Общая стоимость затрат оценивается в 122,7 млн евро.

Кроме того, хотят закончить ремонт Земитанского моста и достроить путепровод на Кундзиньсалу. Продолжатся работы по созданию велодорожек из Иманты в Пиньки и из Плявниеки в Ропажский край.

В планах также начать проектирование реконструкции Вантового моста и создания нового Альтонаского путепровода.

Собираются продолжить укладку двойного покрытия на второстепенных улицах без дорожного покрытия: гравий, залитый битумом, затем снова гравий и все это выровнено катком.

Намереваются устроить 30 новых пешеходных переходов, улучшить некоторые существующие, а также и провести работы по «успокоению» дорожного движения в районе школ. На велосипедную и пешеходную инфраструктуру бюджетом предусмотрены дополнительно два миллиона евро.

Поздней осенью можно будет посмотреть на результаты. Всего на дорожные работы в этом году предполагается направить 300 млн евро.

Но не надо очаровываться магией цифр, так как миллион евро сегодня это все же не то же самое, что было миллионом евро в 1999 году, когда евро, как денежная единица, появилась изначально в безналичных расчётах, заменив собой европейскую валютную единицу экю. С 2002 года, когда появились монеты и банкноты евро, такие страны как Бельгия, Финляндия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Эстония изъяли из оборота 1- и 2-центовые монеты. Их чеканка и операции уже дороже, чем их стоимость. Минимальной физической денежной единицей там стала монета в 5 центов.

То есть, большие суммы на ремонты и строительство почему-то не сравнивают с кубическими метрами насыпей и квадратными метрами уложенного асфальта. Да, но всё-таки можно признать, что собираются построить и починить много транспортной инфраструктуры.