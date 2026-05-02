Любовь к чудо-машинкам прошла: Рига подумывает оставить электромобили без подарков 1 1611

Политика
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любовь к чудо-машинкам прошла: Рига подумывает оставить электромобили без подарков
ФОТО: LETA

Пока это только слухи и никаких решений ещё не принято, и скорее всего до парламентских выборов принято не будет, но шила в мешке не утаишь. Ведь удержать разрабатываемую нормативную базу в полной тайне практически невозможно, так как этим занимается не один человек.

На данный момент информация противоречивая; все на уровне «дискуссий» и «предположений» – якобы в Рижской думе приступили к созданию новой концепции автостоянок. Ничего иного, кроме повышения тарифов, она, разумеется, предусматривать не может. Говорят, речь идёт не только о повышении платы за парковку, но и об изменении зонирования – якобы зона «R», которая сейчас действует в Старой Риге, расширится на близлежащие кварталы. Тем самым сдвинутся границы других парковочных зон, то есть «дешевые» парковки станут дороже.

Не исключено, что плата за стоянку в 2027 году увеличится на 20%, а в 2028 году – еще на 10%. Хотя последнее весьма маловероятно, так как в 2029 году выборы. Так или иначе, по слухам, в зоне «R» электромобили вообще лишат права бесплатной притротуарной парковки, их владельцам придется платить полную стоимость стоянки, а в других зонах бесплатным станет только первый час, а затем плата на общих основаниях.

Считается, что центр города стал зоной бесплатной парковки для электромобилей, и некоторые из них на своих местах стоят не несколько часов, а неделями. По просочившимся сведениям, в Старой Риге 40% парковочных мест сейчас занимают именно электромобили, а в зоне «А» их популяция занимает до 35% муниципальных стоянок. Что лишает возможности других водителей там припарковать машину хотя бы на пять минут: мест нет.

Если это так, то любовь мэрии Риги к электромобилям может закончиться. Дальше – больше: хотя они пока еще не платят транспортный налог (за дороги), но их ремонтировать все равно на что-то надо.

По состоянию на 1 апреля в Латвии было зарегистрировано 14 813 легковых электромобилей. Так что будет реформа парковочной политики или нет, зависит только от голосования в Ратуше. Кстати, тарифы на притротуарные парковки в Риге не менялись две пятилетки подряд.

#выборы #налоги #Латвия #транспорт #автомобили #электромобили #тарифы
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Оставить комментарий

(1)

