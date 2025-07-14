Baltijas balss logotype

Зрители требуют возврата денег за билеты на сорванный в Риге концерт Праздника песни и танцев 2 6110

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Зрители требуют возврата денег за билеты на сорванный в Риге концерт Праздника песни и танцев
ФОТО: LETA

Зрители запросили возврат денег за приобретённые билеты на XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии — на большой танцевальный концерт «Я открыл сад Лаймы».

Этот концерт был досрочно прерван в пятницу из-за отключения электричества на стадионе «Даугава».

По состоянию на полдень понедельника организаторы получили 21 заявление на возврат средств. Эти заявки будут рассмотрены в порядке поступления. Предполагается, что выплаты будут покрыты из доходов от продажи билетов, заявили агентству LETA организаторы.

В то же время организаторы надеются на понимание зрителей, так как до конца концерта оставалось шесть танцев.

Как сообщал bb.lv, большой танцевальный концерт начался в пятницу в 18:00, но уже вскоре после 19:00 отключилось электричество и исчезло музыкальное сопровождение. Ещё до начала концерта и во время его проведения были заметны вспышки молний.

Пока причина прекращения работы звуковой системы остаётся неизвестной. Ожидается, что технические продюсеры представят своё заключение на этой неделе.

В танцевальном концерте должны были участвовать более 17 000 танцоров из 808 коллективов. В программу было включено 23 танца, созданных 20 хореографами разных поколений.

Большие танцевальные концерты, как правило, являются одними из самых востребованных в программе Праздника песни и танца. И в этом году билеты на них были распроданы за короткое время.

Читайте нас также:
#праздник песни и танца
49
8
4
2
1
8

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    15-го июля

    Молодцы, жаль мало кто просит

    35
    9
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    15-го июля

    Других проблем в латвии, конечно нет....

    73
    10

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 491
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 953
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1029
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 31
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 38
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 45
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 4
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 10
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео