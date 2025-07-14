Зрители требуют возврата денег за билеты на сорванный в Риге концерт Праздника песни и танцев

Зрители запросили возврат денег за приобретённые билеты на XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи Латвии — на большой танцевальный концерт «Я открыл сад Лаймы».

Этот концерт был досрочно прерван в пятницу из-за отключения электричества на стадионе «Даугава».

По состоянию на полдень понедельника организаторы получили 21 заявление на возврат средств. Эти заявки будут рассмотрены в порядке поступления. Предполагается, что выплаты будут покрыты из доходов от продажи билетов, заявили агентству LETA организаторы.

В то же время организаторы надеются на понимание зрителей, так как до конца концерта оставалось шесть танцев.

Как сообщал bb.lv, большой танцевальный концерт начался в пятницу в 18:00, но уже вскоре после 19:00 отключилось электричество и исчезло музыкальное сопровождение. Ещё до начала концерта и во время его проведения были заметны вспышки молний.

Пока причина прекращения работы звуковой системы остаётся неизвестной. Ожидается, что технические продюсеры представят своё заключение на этой неделе.

В танцевальном концерте должны были участвовать более 17 000 танцоров из 808 коллективов. В программу было включено 23 танца, созданных 20 хореографами разных поколений.

Большие танцевальные концерты, как правило, являются одними из самых востребованных в программе Праздника песни и танца. И в этом году билеты на них были распроданы за короткое время.