Из-за отключения электричества сорван большой концерт Праздника песни и танцев 6 6103

Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
Из-за отключения электричества сорван большой концерт Праздника песни и танцев

«По техническим причинам» в пятничный вечер был досрочно завершён большой концерт народных танцев «Я открыл сад Лаймы» на стадионе «Даугавы», подтвердила агентству LETA руководитель по связям с общественностью Праздника школьной молодежи песни и танца Линда Эртмане.

Концерт начался в 18:00, но уже вскоре после 19:00 отключилось электричество и исчез музыкальный аккомпанемент.

После этого мероприятие покинул президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщает TV3, во время выступления на мокром покрытии произошло множество падений. Нескольким участникам понадобилась медицинская помощь, некоторые потеряли сознание, есть сообщения о переломах ног.

Подробные объяснения, по каким именно «техническим причинам» концерт был прерван, не были предоставлены, однако зрителей, «сохраняя спокойствие», попросили покинуть стадион. До конца концерта осталось неисполненными шесть танцев.

Позже вечером организаторы праздника распространили заявление, в котором подчёркивается, что во время концерта были зафиксированы повреждения в системе электроснабжения, которые, возможно, были вызваны ударом молнии. «Заботясь о безопасности зрителей и участников», было принято решение прервать концерт.

Причины повреждений всё ещё выясняются, говорится в заявлении.

В эфире Латвийского телевидения руководитель Оперативной группы управления праздником Артис Велш сообщил, что пока не удалось точно установить технические причины, по которым прервалась звуковая система концерта.

В свою очередь, руководитель рабочей группы Праздника школьной молодежи песни и танца Инга Васильева заявила, что утренний концерт танцев «Я открыл сад Лаймы», запланированный на субботу на стадионе «Даугавы», состоится, так как технические возможности стадиона уже восстановлены на необходимом уровне.

Хотя на концерте сообщалось о перебоях с электричеством, представители «Sadales tīkls» сообщили агентству LETA, что отключение электричества на стадионе «Даугавы» в их сетях не фиксировалось.

В большом концерте танцев планировалось участие более 17 000 танцоров из 808 коллективов. В программу концерта было включено 23 танца, поставленных 20 хореографами разных поколений.

Большие концерты народных танцев традиционно являются одними из самых востребованных в программе Праздника песни и танца.

C резкой критикой в адрес организаторов выступила председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага:

"Спасибо танцорам и руководителям коллективов! Кризисное управление — на нулевом уровне. На концерте праздника песни и танца школьной молодёжи на стадионе Даугавы было 18 000 детей и подростков.

Организаторам есть над чем задуматься. Хаос. Можно было бы хотя бы собрать всех танцоров и руководителей на поле, чтобы поблагодарить их аплодисментами — СПАСИБО!

Извините, но хотя бы мегафон могли держать под рукой, чтобы оповестить всех. Генераторов тоже не оказалось — а ведь это массовое мероприятие. И тут неважно, ударила ли молния в микрофоны или бы их перегрело солнце. Слава Богу, что не пришлось проводить эвакуацию и никто не пострадал."

#электроэнергия #праздник песни и танца
(6)
  • К
    Кайзер
    12-го июля

    Может всё гораздо проще ? Может просто Богу дождя не нравятся извращенцы ?

    48
    2
  • З
    Злой
    12-го июля

    Природа отомстила за запрет языка, образования, переименования, как бальзам на душу!

    69
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го июля

    Всё выходит так, что Высшие силы усмотрели в этом что то неладное и поэтому и гром и молнии и всё остальное. А вот организаторы этого праздника, вообще ни при чём, они при всём своём желании не могут никак взаимодействовать с Высшими силами.

    35
    4
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    12-го июля

    С чего начинается Родина…

    29
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    12-го июля

    Ха ха ха ха хаааа........

    37
    4
  • З
    Злой
    11-го июля

    Природа мстит за запрет языка, образования, переименование.

    162
    10
Видео