Организатор нападения в концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни незаметно подсыпал наркотическое средство трем другим исполнителям теракта.

«Почему Фаридуни единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей «Крокуса» в Красногорске», — рассказали СМИ во 2-м Западном окружном военном суде.

Следствие считает Фаридуни «самым жестоким и хитрым» исполнителем теракта в «Крокусе».

«Он смотрел в глаза умирающим людям, которых расстреливал в концертном зале», — уточнил собеседник СМИ.

До этого на суде Фаридуни заявил, что признает себя виновным. В то же время из его показаний следовало, что он якобы не осознавал, что делал во время теракта.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт, в ходе которого вооруженные злоумышленники открыли огонь по зрителям и устроили поджог. Согласно информации Следственного комитета, в результате инцидента пострадали 609 человек, из них 149 не удалось спасти, а один человек объявлен пропавшим без вести.

В настоящее время на скамье подсудимых находится 19 человек. Из них 13 обвиняются в террористической деятельности, остальные — в содействии террористам.

Ранее стало известно, где проходила подготовка террористов из «Крокуса». Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», предположительно, проходили спецподготовку на террористических базах в Турции и Афганистане. Фаридуни, по данным суда, должен был пройти с турецкой террористической базы через горы в афганскую провинцию Хорасан для вступления в запрещенную в РФ организацию «Исламское государство» (ИГ). Однако из-за закрытого горного перевала зимой ему предложили показать свои навыки на подготовке к теракту в «Крокус Сити Холле».

Обвиняемый встречал и собирал других боевиков на территории России, проводил разведку в «Крокусе», приобретал автомобиль для передвижения группы и организовывал получение оружия. При этом на первых следственных действиях он расплакался, а в суде заявил, что исполнители якобы не собирались убивать детей в Красногорске. Однако собранные правоохранителями доказательства противоречат этим утверждениям.

Сам Фаридуни также подтвердил, что организаторы обещали исполнителям за теракт выплату в размере 1 млн рублей (11 000 евро), а после нападения они направились на территорию одного из граничащих с РФ государств, где им должны были передать эти деньги.