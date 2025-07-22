Baltijas balss logotype

Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле 3 2547

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.07.2025
BB.LV
Фото муниципальной полиции.

Фото муниципальной полиции.

В пятницу, 18 июля, в 21:00 муниципальная полиция города Риги получила вызов в район Зиепниеккалнс, где во дворе одного из многоквартирных домов компания распивала алкоголь, громко кричала и включала музыку, докладывают полицейские в пресс-релизе.

По прибытии на место полицейские обнаружили компанию мужчин, сидящих на скамейке и употребляющих алкогольные напитки. Сотрудники полиции предупредили, что если они не разойдутся по домам, то пожалеют.

В этом момент муниципалы столкнулись с неподчинением – предупреждение, один из мужчин продолжил выпивать прямо в присутствии трезвых сотрудников полиции.

Затем этот мужчин решил все-таки покинуть место происшествия. Полицейские приказали ему остановиться, но продолжал уходить. На мужчину навалились, опрокинули на землю и задержали.

Справились ли полицейским самостоятельно неизвестно, но им на помощь поспешил какой-то мотоциклист, который охотно помог доставить задержанного рижанина до служебного автомобиля.

На этот скандал не закончился. Пока полицейские продолжали беседу с местными жителями, задержанный мужчина в зарешеченном отсеке спецавтомобиля умудрился разбить стекло.

На место были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции. О состоянии здоровья пойманного рижанина не сообщается.

Читайте нас также:
#полиция
25
1
2
0
1
3

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го июля

    А сколько ошибок в наборе простого информационного текста! Явный результат биллингвального образования. Если на государственном легче, пиши, мы поймём!

    15
    3
  • К
    Кайзер
    22-го июля

    ... Потом набросившись на сержанта, схватив руками за его ногу долго бил сотрудника своим лицом по его правому сапогу.

    46
    8
  • БТ
    Бесс Толковый
    22-го июля

    Цитата: ........"прямо в присутствии трезвых сотрудников полиции."

    Редкий случай, трезвые сотрудники полиции.

    104
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
Невидимые убийства в Израиле: как родственники доводят до смерти
Между всеми этими случаями есть нечто общее: это сложный криминологический и социальный феномен. Иконка видео
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
«На пенсию не выжить!» В Елeе пенсионерка устроила «подпольный бизнес»
71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани
Мамина ляля всегда под крылышком любви. Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности Иконка видео
Адвокатом Брижит Макрон собраны доказательства ее половой принадлежности 492
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей
Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 955
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма
В Цесисе может появиться новая женская тюрьма 1030
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии
Четверо молодых людей обвиняются в продаже товаров российской армии 379

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 6
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 11
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 31
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 40
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 46
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 6
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 11
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео