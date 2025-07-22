В пятницу, 18 июля, в 21:00 муниципальная полиция города Риги получила вызов в район Зиепниеккалнс, где во дворе одного из многоквартирных домов компания распивала алкоголь, громко кричала и включала музыку, докладывают полицейские в пресс-релизе.

По прибытии на место полицейские обнаружили компанию мужчин, сидящих на скамейке и употребляющих алкогольные напитки. Сотрудники полиции предупредили, что если они не разойдутся по домам, то пожалеют.

В этом момент муниципалы столкнулись с неподчинением – предупреждение, один из мужчин продолжил выпивать прямо в присутствии трезвых сотрудников полиции.

Затем этот мужчин решил все-таки покинуть место происшествия. Полицейские приказали ему остановиться, но продолжал уходить. На мужчину навалились, опрокинули на землю и задержали.

Справились ли полицейским самостоятельно неизвестно, но им на помощь поспешил какой-то мотоциклист, который охотно помог доставить задержанного рижанина до служебного автомобиля.

На этот скандал не закончился. Пока полицейские продолжали беседу с местными жителями, задержанный мужчина в зарешеченном отсеке спецавтомобиля умудрился разбить стекло.

На место были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи и Государственной полиции. О состоянии здоровья пойманного рижанина не сообщается.