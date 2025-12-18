Жительницы Вентспилса отдали мошенникам почти 20 000 евро

Дата публикации: 18.12.2025
Поверив мошенникам, жительницы Вентспилса лишились почти 20 000 евро, сообщила агентству LETA специалист отдела общественных отношений Государственной полиции (ГП) Мадара Шершнёва.

В полицию поступили два заявления от пожилых женщин из Вентспилса о случаях мошенничества — они передали и перевели мошенникам значительные суммы денег.

Как рассказала представитель полиции, в первом случае пожилая женщина сообщила, что получила несколько телефонных звонков от лиц, которые представлялись сотрудниками мобильного оператора, банка, а также полиции. Мошенники выяснили, что у неё дома есть наличные деньги, и убедили её, что их необходимо задекларировать. К ней домой сначала пришёл мужчина, которому она передала свою банковскую карту и PIN-код, а позже тот же человек вернулся за наличными. Мужчина уверял, что задекларирует деньги и вернёт их через час, однако этого не произошло. Также её банковская карта была использована как минимум четыре раза для снятия денег. В результате у женщины было выманено почти 4400 евро.

Второй случай мошенничества длился более недели. Женщина начала получать звонки 5 декабря. Сначала звонил якобы курьер, который сообщил, что везёт письмо, и попросил назвать имя, фамилию и персональный код. Женщина сообщила эти данные, подчеркнув, что банковские данные не предоставит, на что звонивший ответил, что они и не нужны. Во время разговора пострадавшая начала получать запросы в приложении Smart-ID, которые она подтверждала. Таким образом, на её имя были оформлены пять кредитов. Звонивший уверял, что поступившие на счёт средства — более 15 000 евро — необходимо перевести на два зарубежных банковских счёта, что она и сделала.

В итоге 3000 евро остались на счёте пострадавшей, поскольку был достигнут лимит переводов. Мошенники указали, что эти деньги необходимо снять в банкомате и положить в посылочный автомат, но из-за достигнутого лимита сделать это не удалось. По словам пострадавшей, её банковская карта была заблокирована. Женщина обратилась в свой банк, записалась на приём и подала заявление на получение новой карты. Через неделю она её получила, сняла оставшиеся 3000 евро и, как указали мошенники ранее, положила их в конверте в посылочный автомат.

По обоим случаям ГП начала уголовные процессы. В обоих случаях мошенники общались с женщинами на русском языке.

Полиция напоминает, что сотрудники полиции и других государственных учреждений никогда не звонят, чтобы запросить наличные деньги, банковские карты или данные счетов. Такие разговоры следует немедленно прекратить. При сомнениях в личности звонившего необходимо связаться с соответствующим учреждением по номеру, указанному на его официальной странице.

Полиция призывает быть особенно бдительными и напоминает о мерах безопасности, с которыми можно ознакомиться на сайте ГП. При подозрении на мошенничество необходимо немедленно сообщить в банк и полицию. Если мошенничество уже произошло, следует звонить по номеру 112 и связаться со своим банком.

Автор - Юлия Баранская
