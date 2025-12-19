В Цесисском крае с государственного регионального автодороги Рауна (Видземское шоссе) - Друсти - Яунпиебалга (P29) были похищены в общей сложности 20 дорожных знаков № 312 «Ограничение массы 10 тонн». Данные знаки были установлены в связи с тем, что при влажных погодных условиях дорога теряет несущую способность и наступает период распутицы. Государственное предприятие «Latvijas Valsts ceļi» по факту кражи намерено обратиться в полицию.

В период распутицы на участках гравийных дорог вводятся ограничения по массе транспортных средств, чтобы предотвратить необратимое повреждение дорожного покрытия. Если по дорогам, утратившим несущую способность, продолжает двигаться транспорт тяжелее 10 тонн, они могут стать полностью непроезжими, в том числе и для тех, кто нарушает установленные ограничения. Контроль за соблюдением ограничений движения осуществляет Государственная полиция.

При сохраняющихся влажных погодных условиях распутица уже зафиксирована на 160 участках государственных гравийных автодорог, где введены ограничения по массе транспорта до 10 тонн. Больше всего таких дорог в Земгале — ограничения действуют на 103 участках, в Видземе — на 21, в Латгалии — на 19, в Рижском регионе — на 16, а в Курземе — на одном участке.

Информация обо всех автодорогах с действующими ограничениями по массе транспортных средств доступна на карте на сайте VSIA «Latvijas Valsts ceļi». Водителям рекомендуется планировать дополнительное время в пути и учитывать, что отдельные участки дорог могут быть труднопроходимыми.

Автовладельцам следует учитывать, что влажные погодные условия влияют на планирование ежедневных работ по содержанию дорог, а эффект от ранее выполненных работ сохраняется лишь непродолжительное время. Под воздействием движения транспорта во влажных условиях быстрее образуются ямы и просадки — особенно на дорогах с интенсивным движением тяжелого транспорта.

Работы по содержанию дорог возможны только после их подсыхания, так как качественное обслуживание переувлажненного покрытия невозможно. Тем не менее, в местах с крайне плохим состоянием дорожного покрытия в наиболее критических точках по мере возможности проводится ямочный ремонт, выравнивая лишь верхний слой покрытия на глубину 3-4 сантиметра.

Для получения или передачи информации о ситуации на государственных автодорогах можно круглосуточно звонить на бесплатный информационный телефон VSIA «Latvijas Valsts ceļi» — 80005555.