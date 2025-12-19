Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дело башкирских революционеров закончилось приговорами до 22 лет 2 704

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Арестанты встретили вердикт фемиды весьма эмоционально.

Арестанты встретили вердикт фемиды весьма эмоционально.

Один из осужденных был депутатом.

В Екатеринбурге вынесли приговор участникам марксистского кружка из Уфы, которых суд признал виновными в подготовке насильственного захвата власти и изменении конституционного строя России. Как сообщает «Коммерсантъ», все фигуранты были приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 16 до 22 лет. Часть назначенных сроков они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказались экс-депутат Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев. Как установило следствие, создателем «террористической ячейки» являлся Матисов, а остальные участвовали в её деятельности. По данным обвинения, группа действовала на территории Республики Башкортостан с 2019 по 2022 год.

Ринат Матисов получил 22 года лишения свободы, из которых восемь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Юрий Ефимов приговорен к 18 годам, семь из них он должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дмитрию Чувилину и Алексею Дмитриеву назначено по 20 лет колонии строгого режима. Ринат Буркеев получил 16 лет колонии строгого режима.

Ранее все осужденные были включены в перечень «террористов и экстремистов».

За первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 597 приговоров по «террористическим статьям», что стало рекордным показателем за всю современную историю страны. Как следует из исследования Кирилла Парубца для проекта «Первый отдел», фигурантами этих дел стали 659 человек, в среднем суды выносили более пяти приговоров по таким делам в каждый рабочий день.

Резкий рост числа «террористических» дел начался после вторжения России в Украину. В 2020 и 2021 годах по соответствующим статьям были осуждены 310 и 356 человек, в 2022 году — уже 491, в 2023-м — 725, а в 2024 году — 1026 человек. Все приговоры носили обвинительный характер. Чаще всего обвиняемым вменяли статью 205.2 УК РФ — «Публичные призывы, оправдание и пропаганда терроризма». До 2025 года второе место по распространенности занимала статья 205.1 — «Содействие террористической деятельности», однако в этом году она уступила статье 205 — «Теракт»: 19 приговоров против 33.

×
Читайте нас также:
#терроризм #свобода #суд #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео