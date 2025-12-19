В Екатеринбурге вынесли приговор участникам марксистского кружка из Уфы, которых суд признал виновными в подготовке насильственного захвата власти и изменении конституционного строя России. Как сообщает «Коммерсантъ», все фигуранты были приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 16 до 22 лет. Часть назначенных сроков они проведут в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказались экс-депутат Дмитрий Чувилин, пенсионер Юрий Ефимов, врач Алексей Дмитриев, бывший силовик Павел Матисов и Ринат Буркеев. Как установило следствие, создателем «террористической ячейки» являлся Матисов, а остальные участвовали в её деятельности. По данным обвинения, группа действовала на территории Республики Башкортостан с 2019 по 2022 год.

Ринат Матисов получил 22 года лишения свободы, из которых восемь лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Юрий Ефимов приговорен к 18 годам, семь из них он должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дмитрию Чувилину и Алексею Дмитриеву назначено по 20 лет колонии строгого режима. Ринат Буркеев получил 16 лет колонии строгого режима.

Ранее все осужденные были включены в перечень «террористов и экстремистов».

За первые шесть месяцев 2025 года российские суды вынесли 597 приговоров по «террористическим статьям», что стало рекордным показателем за всю современную историю страны. Как следует из исследования Кирилла Парубца для проекта «Первый отдел», фигурантами этих дел стали 659 человек, в среднем суды выносили более пяти приговоров по таким делам в каждый рабочий день.

Резкий рост числа «террористических» дел начался после вторжения России в Украину. В 2020 и 2021 годах по соответствующим статьям были осуждены 310 и 356 человек, в 2022 году — уже 491, в 2023-м — 725, а в 2024 году — 1026 человек. Все приговоры носили обвинительный характер. Чаще всего обвиняемым вменяли статью 205.2 УК РФ — «Публичные призывы, оправдание и пропаганда терроризма». До 2025 года второе место по распространенности занимала статья 205.1 — «Содействие террористической деятельности», однако в этом году она уступила статье 205 — «Теракт»: 19 приговоров против 33.