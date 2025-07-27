Baltijas balss logotype

Пожар в Саласпилсе - появились подробности об унесшей жизнь трагедии 1 1113

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.07.2025
TV3
Пожар в Саласпилсе - появились подробности об унесшей жизнь трагедии

В Саласпилсе на этой неделе масштабный пожар в доме на улице Райня охватил площадь около 1000 квадратных метров. Быстрое распространение огня и серьезные разрушения вызывают вопросы о соблюдении противопожарных норм, сообщает передача "Degpunktā".

Как ранее сообщал Otkrito.lv, в результате трагического пожара в Саласпилсе в среду пострадали два человека, один погиб. Пожар начался в одной из квартир таунхауса, но вскоре охватил все здание. По предварительным оценкам, между квартирами, скорее всего, не было противопожарных стен, что и стало причиной столь быстрого распространения огня.

Специалист по противопожарной безопасности Юрис Блузманис поясняет: «По строительным нормам требуется наличие противопожарной стены (brandmūris) или расстояния в 10 метров между зданиями. В данном случае могли быть два варианта – либо стена была некачественной, либо ее вообще не было».

Обычно противопожарные стены изготавливаются из кирпича или других негорючих материалов. По словам Блузманиса, на видеозаписях видно, что огонь перекинулся по линии крыши, а структура, которую можно принять за противопожарную стену, была сделана неправильно: «Это была пародия на противопожарную стену».

Местные власти утверждают, что здание было построено в соответствии с нормативами. Главный архитектор Саласпилсской строительной управы Янис Шредерс объяснил: «Это одно здание, а не несколько. Если строится одна многоквартирная постройка, противопожарные стены между квартирами не обязательны». Однако латвийские строительные нормы ясно указывают: квартиры в многоквартирных домах обязательно должны быть разделены противопожарными стенами.

Правомерность проектных решений и необходимость противопожарной стены в данном здании будут оценивать эксперты. Причины пожара продолжает расследовать Государственная полиция.

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го июля

    И львиная доля того что в Лв гордо именуют новостроем, строится с применением дендро-фекального метода строительства, что не уменьшает потом идиотов которые платят по 3к за квадратный метр в такой “недвижимости”

    30
    2

